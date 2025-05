Datos del PCE de EE. UU. e inflación alemana en el punto de mira

El calendario económico de hoy se centra en los datos cruciales de inflación de EE. UU. que podrían influir en la política de la Reserva Federal ante la incertidumbre sobre los aranceles comerciales. El índice de precios PCE —el indicador de inflación preferido por la Fed— encabeza una jornada intensa que también incluye el IPC alemán, el PIB canadiense y los datos de confianza del consumidor estadounidense. Los mercados se mantienen en vilo tras la decisión de ayer del tribunal de apelaciones de restablecer los aranceles de Trump y el estancamiento de las negociaciones comerciales con China. Datos Económicos Clave 08:00 - Ventas Minoristas en Alemania (Abr) Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil 08:00 - Indicadores Adelantados KOF de Suiza (May) 09:00 - Datos del IPC de España (May) IPC de España (Interanual): Pronóstico: 2,1% vs. 2,2% anterior

IPCA de España (Interanual): Pronóstico: 2,0% vs. 2,2% anterior 14:00 - IPC de Alemania (May) IPC de Alemania (Interanual): Pronóstico: 2,0% vs. 2,1% anterior

IPC de Alemania (Intermensual): Pronóstico: 0,1% vs. 0,4% anterior 14:30 - Índice de Precios PCE de EE. UU. (Abr) - PUBLICACIÓN IMPORTANTE Índice de Precios PCE subyacente (Interanual): Pronóstico: 2,5% vs. 2,5% anterior 2,6%

Índice de Precios PCE Subyacente (Intermensual): Pronóstico: 0,1% vs. 0,0% anterior

Índice de Precios PCE (Interanual): Pronóstico: 2,2% vs. 2,3% anterior

Índice de Precios PCE (Intermensual): Pronóstico: 0,1% vs. 0,0% anterior 14:30 - Gasto Personal en EE. UU. (Abr.) 14:30 - Balanza Comercial de Bienes en EE. UU. (Abr.) 14:30 - Inventarios Minoristas en EE. UU. (Excluyendo Automóviles) (Abr.) 14:30 - Datos del PIB de Canadá PIB Intertrimestral (T1): 0,6% anterior

PIB Interanual (T1): 2,36% anterior

PIB Tasa trimestral anualizada (T1): Pronóstico: 1,7 % vs. 2,6 % anterior

PIB mensual (mar.): Pronóstico: 0,1 % vs. -0,2 % anterior

14:45 - PMI de Chicago (mayo) PMI de Chicago: Pronóstico: 45,1 vs. 44,6 anterior 15:00 - Sentimiento del consumidor de Michigan (mayo final) Sentimiento del consumidor: Pronóstico: 50,8 vs. 52,2 anterior Expectativas del consumidor: Pronóstico: 46,5 vs. 47,3 anterior

Expectativas de inflación a 1 año: Pronóstico: 7,3 % vs. 6,5 % anterior

Expectativas de inflación a 5 años: Pronóstico: 4,6 % vs. 4,4 % anterior 17:20 - Reserva Federal Orador Bostic, miembro del FOMC, habla 18:00 - Recuento de plataformas Baker Hughes (semanal) 20:30 - Posiciones netas especulativas de la CFTC

