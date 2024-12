Datos del PIB europeo y cifras de crecimiento canadiense en el punto de mira

Los mercados se centrarán hoy en una serie de cifras del PIB europeo y de los indicadores económicos canadienses, y también seguirán de cerca los datos de confianza del consumidor estadounidense tras la reciente volatilidad del mercado. Los datos del PIB del Reino Unido y los precios de las importaciones alemanas proporcionarán información sobre la salud económica europea, mientras que las cifras del PIB canadiense podrían influir en las expectativas de política del Banco de Canadá. Datos económicos importantes para hoy 08:00 AM, Reino Unido - Datos del PIB: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil PIB interanual - Previsión: 1 %, anterior: 1,0 %

PIB intertrimestral - Previsión: 0,1 %, anterior: 0,1 %

Inversión empresarial intertrimestral - Previsión: 1,2 %, anterior: 1,2 %

Cuenta corriente - Previsión: -28 000 millones, anterior: -28 400 millones 08:00 AM, Alemania - Precios de importación intermensuales: Previsión: 0.6%, Anterior: 0.6% 09:00 AM, España - Datos del PIB: PIB intertrimestral: pronóstico: 0,8 %, anterior: 0,8 %

PIB interanual: pronóstico: 3,4 %, anterior: 3,4 % 10:00 AM, Italia - Balanza comercial preliminar no UE: Previsión: 5.71B 14:30, Canadá - Indicadores económicos: PIB mensual - Previsión: 0,2 %, anterior: 0,1 %

IPP mensual - Previsión: 0,3 %, anterior: 1,2 %

IPMI mensual - Previsión: 0,5 %, anterior: 3,8 %

IPP interanual - Anterior: 1,1 % 14:30 PM, Estados Unidos - Índice de actividad nacional de Chicago: Pronóstico: -0,15, Anterior: -0,40 19:30 PM- Publicación de las actas de la reunión del BoC 22:00, Corea del Sur - Sentimiento del consumidor: Previsión: 100.7

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "