Leer más
12:15 · 2 de marzo de 2026

Datos manufactureros de EE.UU. superan expectativas

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • La actividad manufacturera en EE.UU. se mantiene en expansión y supera previsiones.
  • El fuerte repunte del componente de precios refuerza las señales de presión inflacionaria en el sector industrial.

02.03.2026 – PMI Manufacturero de EE.UU. (febrero):
Publicado: 51,6 (Esperado: 51,2 | Anterior: 51,2)

02.03.2026 – ISM Manufacturero de EE.UU. (febrero):

  • Empleo: 48,8 (Anterior: 48,1)

  • PMI: 52,4 (Esperado: 51,7 | Anterior: 52,6)

  • Precios: 70,5 (Esperado: 60,6 | Anterior: 59)

9 de marzo de 2026, 04:28

El precio del petróleo sube un 53% desde el inicio del conflicto
6 de marzo de 2026, 13:20

Dólar en Colombia Hoy: ¿Por qué sube el dólar? Elecciones, inflación y señales mixtas desde EE.UU. presionan al peso colombiano
6 de marzo de 2026, 11:11

ÚLTIMA HORA: El informe NFP de EE.UU. resulta mucho más débil de lo esperado y el Nasdaq 100 retrocede
6 de marzo de 2026, 10:07

🔴 Seminario de DATO NFP DE EE.UU

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo
Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo