Datos mixtos de IPP en EE.UU.; aumentan las solicitudes de desempleo

- El IPP general de EE.UU. superó las expectativas, mientras que el IPP Subyacente mostró una desaceleración mayor a la prevista.
- Las solicitudes iniciales y continuas de desempleo aumentaron, reflejando un debilitamiento gradual del mercado laboral.
- La divergencia entre el IPP general y el IPP Subyacente apunta a una dinámica de precios más compleja en la economía estadounidense.
- El IPP general de EE.UU. superó las expectativas, mientras que el IPP Subyacente mostró una desaceleración mayor a la prevista.
- Las solicitudes iniciales y continuas de desempleo aumentaron, reflejando un debilitamiento gradual del mercado laboral.
- La divergencia entre el IPP general y el IPP Subyacente apunta a una dinámica de precios más compleja en la economía estadounidense.
14:30 - Inflación de productores en EE.UU. (mayo)
- IPP m/m: 1,1% (Esperado: 0,7%; Anterior: 1,1%)
- IPP a/a: 6,5% (Esperado: 6,4%; Anterior: 5,7%)
- IPP Subyacente m/m: 0,4% (Esperado: 0,5%; Anterior: 0,7%)
- IPP Subyacente a/a: 4,9% (Esperado: 5,4%; Anterior: 4,9%)
14:30 - Solicitudes de desempleo
- Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo: 229.000 (Esperado: 220.000; Anterior: 225.000)
- Solicitudes Continuas de Subsidio por Desempleo: 1,795 millones (Esperado: 1,780 millones; Anterior: 1,771 millones)
Los datos del IPP mostraron una dinámica de precios compleja en Estados Unidos. Tanto el IPP general como el IPP Subyacente sorprendieron al consenso del mercado, aunque en direcciones opuestas.
El IPP Subyacente mostró una desaceleración significativa, situándose claramente por debajo de las expectativas, lo que podría señalar debilidad tanto en la economía en general como en la demanda de los consumidores.
Por otro lado, el IPP general superó las previsiones, lo que podría indicar que la energía está teniendo una participación mayor de la esperada en la aceleración de los precios.
En el mercado laboral, se observó un nuevo aumento de las solicitudes de desempleo, alcanzando el nivel más alto desde febrero. No obstante, este dato seguiría considerándose dentro del rango promedio para las condiciones actuales del mercado.
Las solicitudes continuas muestran que el deterioro del mercado laboral avanza lentamente, pero de forma persistente. Tras la mejora observada en el desempleo de largo plazo durante mayo, la tendencia ha continuado con una reversión al alza.
EURUSD (M1)
Fuente: xStation5
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