Datos mixtos del mercado laboral en Reino Unido

- La cifra desestacionalizada indica una disminución de 43.000 puestos de trabajo
La variación del empleo en el Reino Unido subió en algo menos de 18.000 puestos de trabajo, frente a las expectativas de casi 19.000 y cerca de 20.000 del informe anterior. Sin embargo, la cifra desestacionalizada indicó una disminución mucho mayor, de -43.000, en comparación con la previsión de -20.000 y los -38.000 previstos anteriormente. El crecimiento salarial aumentó hasta el 4,7 % interanual, ligeramente por encima del consenso del 4,6 % y sin cambios respecto a la lectura anterior.
Por su parte, los datos de inflación del IPC de Alemania mostraron una disminución del -2,5 % interanual, frente a las expectativas del -2,4 %. Mensualmente, el dato coincidió con las previsiones del -0,2 %, y la caída de los precios se aceleró desde el 0,0 % anterior.
Cotización del par euro-libra esterlina
Fuente : Plataforma de XTB
