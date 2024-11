DAX 40 en la zona de soporte importante antes del PCE estadounidense 💡

J.P. Morgan respalda el sentimiento en torno a Henkel AG

Las acciones tecnol贸gicas europeas bajo presi贸n por los resultados laborales mixtos

DAX en la zona EMA de 50 d铆as El sentimiento en el mercado de valores alem谩n se ha deteriorado hoy. Muchas empresas est谩n registrando ca铆das en sus cotizaciones hoy, prepar谩ndose para la lectura clave del d铆a, que ser谩n los datos PCE de los EE. UU. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El sentimiento en el mercado de valores europeo se ha deteriorado hoy. Las mayores ca铆das se observan hoy principalmente en los sectores de la automoci贸n, la tecnolog铆a y la moda. Fuente: xStation5 聽 Entre las empresas del 铆ndice DAX, las mayores subidas se est谩n produciendo actualmente en Henkel y Beiersdorf. Por otro lado, las acciones de Commerzbank est谩n registrando ca铆das de casi el 2,8%. Fuente: Bloomberg Finance L.P. DE40 (intervalo D1) El DAX rompi贸 hace unos d铆as la media m贸vil exponencial de 50 d铆as (l铆nea azul en el gr谩fico) y puso a prueba otro punto de resistencia importante, que era el techo local de la zona de consolidaci贸n de la sesi贸n desde principios de la segunda mitad de noviembre. Desde un punto de vista t茅cnico, el DE40 parece mantener una tendencia general alcista hasta que se rompa la curva de 100 d铆as (l铆nea violeta) con un volumen alto, por lo que vale la pena mirar ahora para ver si este 铆ndice puede mantenerse por encima de esta zona de forma permanente y si puede cerrar la sesi贸n de hoy por encima de la EMA de 50 d铆as (probada hoy por el lado de la oferta). Si se diera un escenario as铆, podr铆a significar un aumento de las posibilidades de que contin煤e la tendencia general alcista. Por otro lado, mantenerse entre las exponenciales mencionadas anteriormente podr铆a animar a los bajistas a romperlas e iniciar una correcci贸n bajista m谩s profunda. Fuente: xStation5 Noticias corporativas El analista J.P. Morgan elev贸 la calificaci贸n de Henkel AG (HEN3.DE) de neutral a sobreponderada. El precio objetivo se ha fijado en 100 鈧, lo que implica un aumento del 26 % desde el 煤ltimo cierre. La acci贸n ha subido m谩s del 2,5 % hoy. Las acciones tecnol贸gicas europeas como SAP (SAP.DE) est谩n bajo presi贸n hoy. Gran parte de la venta masiva se debe a las previsiones decepcionantes del proveedor de aplicaciones empresariales basadas en la nube Workday (WDAY.US) de ayer. Bloomberg Intelligence inform贸 de que el crecimiento de la cartera de pedidos de 12 meses estaba cerca de la previsi贸n, "lo que indica que no hay una mejora real de la demanda". Aroundtown (AT1.DE) ha subido m谩s del 5 % hoy despu茅s de que la empresa anunciara unos beneficios que superaron las expectativas de los analistas para los primeros nueve meses del a帽o. Adem谩s, la previsi贸n de beneficios anuales tambi茅n indica que los resultados podr铆an resultar mejores de lo que hab铆an estimado anteriormente los analistas (FFO I entre 290 y 320 millones de euros; anteriormente se hab铆a estimado en 300 millones de euros).

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "