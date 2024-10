DAX 40: Las bolsas alemanas amplían su retroceso técnico 📉

DAX bajo más presión a la baja

SAP bajo más presión de los fiscales estadounidenses

Barlcays reduce la recomendación sobre las acciones de Porsche Automobil Situación general del mercado: La sesión del jueves en las bolsas europeas trae caídas moderadas en la mayoría de los índices bursátiles. El DAX de Alemania está bajando actualmente un 0,30%. El FTSE 100 de Gran Bretaña está subiendo un 0,33%. Al mismo tiempo, el CAC 40 de Francia estácayendo un 0,55%. La atención de los inversores hoy se centra en los datos del PMI del sector servicios, que sorprendieron con lecturas más altas para septiembre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad observada hoy en el mercado europeo en general. Fuente: xStation5 El índice de referencia alemán DAX 40 está cotizando casi un 0,30% a la baja durante la sesión del jueves. Los puntos de soporte clave de la amplia tendencia alcista parecen seguir siendo las zonas de máximos recientes (19.000 puntos) y la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico). La resistencia más importante sigue siendo el máximo histórico cerca de los 19.650 puntos. Fuente: xStation5 Noticias: Un analista de Barclays rebajó su recomendación sobre Porsche Automobil Holding SE (PAH3.DE) a "underweight" desde una calificación anterior de igual peso. El precio objetivo se fijó en 35 euros. Los fabricantes mundiales de semiconductores están monitoreando los suministros de cuarzo de alta pureza, un material clave para la industria, después de que el huracán Helene detuviera la producción en dos minas en Carolina del Norte que producen la mayor parte del suministro mundial. Las acciones de las empresas europeas de semiconductores están perdiendo valor hoy. Las acciones de Infineon (IFX.DE) están cayendo actualmente casi un 2,16%. Los fiscales estadounidenses están ampliando su investigación sobre la posible fijación de precios por parte del fabricante de software alemán SAP SE (SAP.DE) y el proveedor de tecnología Carahsoft Technology Corp. Las acciones de la compañía están bajando un 0,7% hoy. Fuente: xStation5 Otras noticias que salen de empresas individuales en el índice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

