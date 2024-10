DAX 40: las bolsas europeas avanzan antes de las actas de la Fed

Los índices europeos avanzan

Continental sube más de un 7%

Stifel lanza la cobertura analítica de HelloFresh Situación general de los mercados: La sesión del miércoles en las bolsas europeas trae beneficios para la mayoría de los índices bursátiles. El DAX alemán sube actualmente un 0,31%. El FTSE 100 británico suma más de un 0,26% al mismo tiempo. El CAC 40 francés, por su parte, sube un 0,28%. La atención de los inversores se centra hoy en las actas de la Fed y en los numerosos discursos de los banqueros de la Fed. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad observada actualmente en el mercado europeo en general. Fuente: xStation5 El índice de referencia alemán DAX 40 cotiza casi un 0,1% más alto durante la sesión del miércoles. Parece que los puntos de soporte clave de la tendencia alcista general siguen siendo las zonas de máximos recientes (19.000 puntos) y la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico). La resistencia más importante, por otro lado, sigue siendo el máximo histórico cerca de los 19.650 puntos. Fuente: xStation Noticias: Las acciones de Mondi (MNDI.UK) repuntan casi un 4% en la sesión de hoy, la mayor cantidad en más de tres meses, después de que la empresa de papel y embalajes acordara comprar varios activos en Europa Occidental de Schumacher Packaging por valor de unos 634 millones de euros. El acuerdo mejorará la escala y la ventaja competitiva de la empresa, comentan los banqueros de inversión. Se espera que aumente la capacidad de producción de Mondi para soluciones de cartón ondulado en aproximadamente un 50% a 2.900 millones de metros cuadrados desde 1.900 millones de metros cuadrados. Se espera que el acuerdo genere un crecimiento de BPA en su primer año fiscal completo después de su finalización (previsto para la primera mitad de 2025). Las acciones de Continental (CON.DE) suben hasta un 7,2% después de que el fabricante de neumáticos alemán comunicara que espera que los márgenes en el sector automotriz mejoren, a pesar de las menores ventas. Fuente: xStation5 Otras noticias de empresas individuales del índice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "