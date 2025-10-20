DAX 40: las bolsas europeas registran un alza; BNP Paribas cae un 8 % 📉

🔹 Fortaleza del sector lujo y belleza en Europa : El acuerdo entre Kering y L’Oréal refuerza el posicionamiento del segmento de cosméticos y lujo como motor de crecimiento en el mercado europeo.

🔹 Movimiento estratégico de Kering : La venta de su división de cosméticos a L’Oréal por 4.000 millones de euros marca un cambio de rumbo en su estrategia, enfocándose ahora en desapalancamiento y eficiencia operativa.

🔹 Sentimiento negativo sobre BNP Paribas : El desplome del 8 % en sus acciones refleja el riesgo reputacional y financiero tras perder un juicio en EE. UU., que podría derivar en indemnizaciones multimillonarias.

Conclusiones clave 🔹 Sentimiento negativo sobre BNP Paribas: El desplome del 8 % en sus acciones refleja el riesgo reputacional y financiero tras perder un juicio en EE. UU., que podría derivar en indemnizaciones multimillonarias. 🔹 Movimiento estratégico de Kering: La venta de su división de cosméticos a L’Oréal por 4.000 millones de euros marca un cambio de rumbo en su estrategia, enfocándose ahora en desapalancamiento y eficiencia operativa. 🔹 Fortaleza del sector lujo y belleza en Europa: El acuerdo entre Kering y L’Oréal refuerza el posicionamiento del segmento de cosméticos y lujo como motor de crecimiento en el mercado europeo.

Las acciones europeas comenzaron la semana con alzas, impulsadas por el optimismo en torno al panorama presupuestario de Francia y el sólido desempeño de los valores defensivos. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, superó dos mociones de censura en el Parlamento, lo que favoreció el sentimiento del mercado en las primeras horas de la jornada. No obstante, las ganancias del índice CAC 40 se vieron neutralizadas posteriormente por una fuerte caída en las acciones de BNP Paribas. El apetito por el riesgo también mejoró tras el tono más conciliador adoptado por Washington y Pekín respecto al comercio, mientras que se redujeron los temores en torno a los bancos regionales. El Stoxx Europe 600 subió un 0,66 %, hasta los 569,95 puntos, impulsado por los sectores industrial y tecnológico, mientras que el consumo básico y el sector inmobiliario quedaron rezagados. Fuente: Bloomberg Finance L.P. DAX 40 (Gráfico diario)

El índice DAX de Alemania subió un 0,90 %, hasta los 24.290 puntos. Las caídas del viernes fueron completamente revertidas, formando una larga mecha inferior que, junto con la vela alcista de hoy, indica una fuerte demanda y una posible continuación de la tendencia ascendente. El soporte más cercano para los compradores se sitúa ligeramente por debajo de los 24.000 puntos. Noticias Corporativas BNP Paribas (-8 %) — Las acciones se desplomaron tras informarse que el banco francés perdió un juicio en EE. UU., lo que podría derivar en el pago de una indemnización multimillonaria. Un jurado estadounidense concluyó que BNP facilitó al gobierno de Sudán la comisión de actos de genocidio al prestar servicios financieros en violación de las sanciones impuestas por EE. UU. El banco calificó el veredicto de erróneo y anunció que apelará la decisión.

— Las acciones se desplomaron tras informarse que el banco francés perdió un juicio en EE. UU., lo que podría derivar en el pago de una indemnización multimillonaria. Un jurado estadounidense concluyó que facilitó al gobierno de Sudán la comisión de actos de genocidio al prestar servicios financieros en violación de las sanciones impuestas por EE. UU. El banco calificó el veredicto de erróneo y anunció que apelará la decisión. Kering (+4,5 %) / L’Oréal (+0,30 %) — Kering anunció la venta de su división de cosméticos, que incluye la marca House of Creed, a L’Oréal por 4.000 millones de euros en efectivo, operación prevista para completarse en la primera mitad del próximo año. Ambas compañías colaborarán además en el desarrollo del segmento de belleza para marcas como Gucci, Bottega Veneta y Balenciaga. Esta decisión representa un giro respecto a la estrategia anterior de Kering, que buscaba desarrollar su propio negocio de cosmética. El CEO Luca de Meo subrayó que la empresa está enfocada ahora en reducir su deuda, que al cierre del ejercicio alcanzaba los 10.500 millones de euros, y en recortar costes.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "