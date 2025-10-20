El Nasdaq 100 retoma la tendencia alcista al inicio de la semana 💡

El índice tecnológico retoma su tendencia alcista de largo plazo al inicio de la semana.
El sentimiento inicial en Wall Street durante la sesión del lunes muestra una clara mejoría. Las señales de distensión comercial entre Estados Unidos y China han impulsado el ánimo de los inversores. El expresidente Donald Trump presentó una lista de exigencias clave a Pekín antes de la reanudación de las negociaciones, con el objetivo de restablecer la estabilidad del comercio global. Al mismo tiempo, datos procedentes de China reflejaron una desaceleración económica y una caída en las exportaciones de imanes de tierras raras, lo que aumenta la preocupación por la continuidad de las cadenas de suministro.
En el ámbito geopolítico, las tensiones aumentan tras las duras declaraciones de Trump hacia el presidente de Colombia y los nuevos enfrentamientos en la Franja de Gaza, que ponen a prueba la frágil tregua vigente.
En el frente corporativo, el mercado está atento a las negociaciones entre Blackstone y TPG para adquirir Hologic por más de 17.000 millones de dólares, así como a la compra de la empresa europea Xella por parte de Holcim, valorada en 1.850 millones de euros. Por su parte, Amazon recupera terreno tras una interrupción global en los servicios de AWS.
Al inicio de la sesión del lunes en Wall Street, la mayoría de las grandes compañías cotizan al alza.
Fuente: xStation 5
Nasdaq 100 (D1)
El índice tecnológico retoma su tendencia alcista de largo plazo al comienzo de la semana, tras haber puesto a prueba previamente la media móvil exponencial de 50 días (EMA) —representada por la curva azul en el gráfico—. El RSI de 14 días en el intervalo diario (D1) se mantiene cerca de valores neutros.
Desde una perspectiva técnica, mientras el Nasdaq 100 se mantenga por encima de la EMA mencionada, la tendencia general al alza del instrumento permanece intacta.
📰 Noticias del mercado bursátil
- Apple (AAPL.US) – Las acciones suben un 2,5 % tras conocerse que las ventas del nuevo iPhone 17 superan en un 14 % a las del modelo anterior (iPhone 16) en mercados clave como China y Estados Unidos. Estos resultados indican que la demanda sigue siendo sólida a pesar de las difíciles condiciones del mercado de smartphones. El crecimiento en ventas podría traducirse en mayores ingresos para el cuarto trimestre fiscal. Los analistas destacan que Apple está aprovechando eficazmente la fortaleza de su marca y su base de usuarios estable para impulsar el desempeño de su segmento de hardware.
- Hologic Inc. (HOLX.US) – El precio de las acciones subió aproximadamente un 5 % tras informarse que Blackstone y TPG están en negociaciones avanzadas para adquirir Hologic en una operación valorada en más de 17.000 millones de dólares. Se espera que el acuerdo se anuncie en los próximos días. Hologic fabrica dispositivos médicos y de diagnóstico, con un enfoque especial en la salud femenina. Esta potencial adquisición refleja la alta demanda de fondos de capital privado por activos en el sector salud.
- Celcuity (CELC.US) – Las acciones se dispararon un 46 % luego de que la compañía anunciara la finalización del reclutamiento de pacientes con mutación PIK3CA en un ensayo clínico pivotal de fase 3 para gedatolisib. Este hito representa un avance importante hacia la aprobación potencial del fármaco. Los inversores han reaccionado positivamente al progreso en un área tan compleja como el cáncer de mama. El éxito del proyecto podría incrementar significativamente el valor de Celcuity en el mercado biotecnológico.
- Cooper Cos. (COO.US) – Las acciones suben cerca de un 6 % tras conocerse que Jan Partners ha adquirido una participación significativa y planea presionar por "alternativas estratégicas". En la práctica, esto podría significar una venta de la compañía o una reestructuración de sus operaciones. Cooper Cos. se especializa en la fabricación de dispositivos oftálmicos y equipos médicos. Esta acción activista podría generar una mejora en la valoración mediante eficiencia operativa y expansión estratégica.
- Exelixis (EXEL.US) – Las acciones caen un 11 % luego de la publicación de datos de dos ensayos clínicos en fase avanzada para terapias oncológicas que no cumplieron con las expectativas del mercado. Estos resultados generan dudas sobre las perspectivas comerciales de los nuevos fármacos del portafolio. Los inversores temen presión sobre los ingresos a partir de 2026 si los proyectos en desarrollo no logran mejores resultados. Los datos negativos contrastan con las esperanzas previas de expansión del pipeline.
- Olema Pharmaceuticals (OLMA.US) – El valor de la acción cae un 28 % tras la publicación de los resultados de fase 1/2 para una terapia contra el cáncer de mama, los cuales se vieron eclipsados por datos decepcionantes de su competidor Roche. Desde Oppenheimer señalaron que el informe de Olema fue evaluado negativamente dentro del contexto del segmento. La decepción de los inversores podría limitar las perspectivas de financiación a corto plazo para avanzar en nuevas etapas. No obstante, la compañía ha anunciado que continuará con el análisis y ajuste de sus resultados.
