El Nasdaq 100 retoma la tendencia alcista al inicio de la semana 💡

El sentimiento inicial en Wall Street durante la sesión del lunes muestra una clara mejoría. Las señales de distensión comercial entre Estados Unidos y China han impulsado el ánimo de los inversores. El expresidente Donald Trump presentó una lista de exigencias clave a Pekín antes de la reanudación de las negociaciones, con el objetivo de restablecer la estabilidad del comercio global. Al mismo tiempo, datos procedentes de China reflejaron una desaceleración económica y una caída en las exportaciones de imanes de tierras raras, lo que aumenta la preocupación por la continuidad de las cadenas de suministro.

En el ámbito geopolítico, las tensiones aumentan tras las duras declaraciones de Trump hacia el presidente de Colombia y los nuevos enfrentamientos en la Franja de Gaza, que ponen a prueba la frágil tregua vigente.

En el frente corporativo, el mercado está atento a las negociaciones entre Blackstone y TPG para adquirir Hologic por más de 17.000 millones de dólares, así como a la compra de la empresa europea Xella por parte de Holcim, valorada en 1.850 millones de euros. Por su parte, Amazon recupera terreno tras una interrupción global en los servicios de AWS.

Al inicio de la sesión del lunes en Wall Street, la mayoría de las grandes compañías cotizan al alza.

Fuente: xStation 5

Nasdaq 100 (D1)

El índice tecnológico retoma su tendencia alcista de largo plazo al comienzo de la semana, tras haber puesto a prueba previamente la media móvil exponencial de 50 días (EMA) —representada por la curva azul en el gráfico—. El RSI de 14 días en el intervalo diario (D1) se mantiene cerca de valores neutros.

Desde una perspectiva técnica, mientras el Nasdaq 100 se mantenga por encima de la EMA mencionada, la tendencia general al alza del instrumento permanece intacta.

📰 Noticias del mercado bursátil