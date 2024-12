📈DAX Alemán en nuevo máximo histórico

鈿a bolsa europea contin煤a su tendencia alcista. Los futuros del DAX de Alemania (DE40) contin煤an con su r谩pido ascenso, el cual ha continuado sin interrupci贸n durante 5 sesiones consecutivas. El estallido de m谩ximos hist贸ricos, junto con el buen sentimiento en el extranjero, donde los 铆ndices de EE.UU. tambi茅n est谩n rompiendo sus picos hist贸ricos, tranquiliza a los inversores de que el final de 2024 en los mercados burs谩tiles podr铆a estar en un estado de 谩nimo optimista. Adem谩s, los datos macro de los servicios e industria de China superaron las previsiones, otro punto 'positivo' para los mercados burs谩tiles y los mercados emergentes. Otro "ganador" de la sesi贸n en el mercado alem谩n fue el conglomerado de armamento Rheinmetall (RHM.DE). La compa帽铆a crear谩 una f谩brica de municiones de artiller铆a en Lituania. Las acciones de la empresa subieron casi un 2.5% hoy, y la inversi贸n tendr谩 un valor de aproximadamente 180 millones de euros ; la producci贸n de munici贸n de 155 mm se espera que comience en la primera mitad de 2026.

Las acciones de Hugo Boss (BOSS.DE) subieron más del 7% hoy después de una mejora de calificación en UBS, que emitió una recomendación de "compra" con un precio objetivo de 49 euros por acción, citando el aumento en el consumo en los mercados de Europa, Oriente Medio y Norteamérica, además de la exposición limitada de la compañía al mercado chino. El informe macro clave de hoy fueron los datos del ISM de EE.UU. para el sector servicios. La lectura de EE.UU. indicó un sentimiento más débil de lo esperado en este sector clave de la economía, lo que afectó directamente a los índices de Wall Street. Una lectura más baja potencialmente sugiere una mayor probabilidad de recortes de tasas más rápidos en los EE.UU., lo que podría apoyar a las empresas locales a mediano plazo. Sin embargo, de manera interesante, el subíndice de precios (es decir, el informe correlacionado con los datos del IPC) indicó que las presiones de precios en la economía permanecen en niveles relativamente altos. Se espera que el BCE probablemente recorte las tasas incluso más que la Reserva Federal, lo que podría apoyar potencialmente al mercado de acciones europeo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil DE40 (D1, intervalo H1) El DE40 rompió sus picos históricos el lunes, confirmando la tendencia alcista general que ha continuado sin interrupción desde julio de este año. A corto plazo, es probable que el índice se mantenga dentro del rango de consolidación por encima del pico y la barrera psicológica de 20,000 puntos, mientras que los inversores evalúan las condiciones macroeconómicas a medio plazo. Fuente: xStation5 Observando el intervalo horario (H1), vemos que el impulso alcista en curso se asemeja al de septiembre de 2024; el precio está cerca de probar el límite superior del canal alcista, cerca de los 20050 puntos. Analizando el volumen, podemos ver que las subidas de hoy se debieron en gran medida a la falta de actividad del lado de la oferta, lo que hace más probable el escenario de nuevas subidas en el marco de la denominada fase de descubrimiento de resistencia, después de que se rompa el nuevo ATH.

Fuente: xStation5

