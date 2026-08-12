Dólar hoy México: dólar estable tras inflación de EE. UU. en mínimo desde 2021

El dólar en México (USDMXN) se mantiene en torno a 17.0587 tras un descenso momentáneo hasta 17.0147 durante la publicación, un movimiento que se revirtió con rapidez tras la inflación estadounidense que no sorprendió en ninguna dirección, un dato sin sorpresa deja al mercado exactamente donde estaba.

Un dato que confirma la tendencia sin acelerarla

El componente subyacente, que excluye alimentos y energía y es el que la Fed observa con mayor atención, avanzó 0.2% mensual y 2.5% anual, igualando el ritmo más lento desde marzo de 2021. El índice general, en cambio, subió apenas 0.1% respecto de junio aunque acumula 3.4% interanual, una brecha que refleja el peso de los precios energéticos elevados sobre la medición amplia.

La moderación se produce después del reporte de empleo de la semana pasada, considerablemente más débil de lo previsto, de modo que el banco central estadounidense enfrenta ahora dos señales que apuntan en la misma dirección y que alivian la presión para endurecer la política monetaria. La combinación resulta particularmente valiosa para un comité donde tres miembros disintieron en julio a favor de subir tasas.

Existe, no obstante, un factor que impide dar por cerrado el debate, las tensiones sobre el Estrecho de Ormuz permanecen elevadas, con Donald Trump afirmando que Estados Unidos tiene control total de la vía marítima mientras Washington y Teherán siguen negociando su reapertura, y esa incertidumbre mantiene los precios del petróleo en niveles que pueden reactivar las presiones sobre el índice general en los próximos meses.

El diferencial de tasas sigue siendo el ancla del peso

Sin agenda local que ofrezca dirección propia, la posición del peso mexicano descansa donde lo ha hecho durante todo el año. Banxico mantuvo su tasa de referencia en 6.50% el 6 de agosto, en su segunda pausa consecutiva, y señaló que espera conservar la postura actual, mientras la Fed permanece en un rango de 3.50%-3.75%. El diferencial resultante, entre 275 y 300 puntos base, sostiene el atractivo del carry trade y explica por qué el par se ha mantenido en un rango estrecho pese a la volatilidad externa.

Por un lado, la inflación general en descenso y una actividad económica debilitada favorecerían un eventual recorte; por otro, la persistencia de la inflación de servicios y los riesgos derivados del conflicto en Medio Oriente aconsejan cautela. La Junta reiteró que las decisiones futuras dependerán de los datos que se publiquen y subrayó la incertidumbre asociada a las tensiones geopolíticas y a las políticas comerciales globales.

Ese último punto conecta con lo que ocurre hoy en Estados Unidos. Si la desaceleración de la inflación estadounidense se consolida y la Fed descarta un alza, el diferencial se preserva íntegro durante más tiempo del previsto. Si en cambio los precios energéticos revierten la tendencia, el escenario cambia con rapidez y la ventaja de rendimiento del peso comienza a estrecharse.

Análisis técnico del dólar en México

Fuente: xStation5.

El USD/MXN pasó buena parte de la noche deslizándose sin sobresaltos hasta que la publicación del dato estadounidense produjo una vela vertical que hundió al par hasta 17.0147 en cuestión de minutos. El precio recuperó casi todo el terreno perdido y opera ahora en 17.0587, por encima de las medias exponenciales de 9 y 21 periodos que quedaron prácticamente superpuestas en 17.0513 y 17.0500.

La reacción completa quedó comprendida dentro de los retrocesos de ese único tramo, con el 78,6% en 17.0536 ya superado y el 100% en 17.0642 como próxima referencia. Mientras el par no rompa esa zona ni pierda 17.0409, la sesión seguirá siendo una corrección de la propia vela del dato, con un RSI en 55.2 y un ADX cercano a 23 que descartan cualquier tendencia definida.