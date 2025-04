DAX: Pánico en Europa; DAX alemán cae hasta la media móvil exponencial de 200 periodos🚨

Situación general del mercado: Los mercados bursátiles europeos se han desplomado tras el anuncio de China de imponer aranceles de represalia del 34 % a Estados Unidos, lo que incrementa el riesgo de que la guerra arancelaria global escale aún más. Cabe recordar que el mercado sigue a la espera de una respuesta por parte de la Unión Europea, la cual podría afectar directamente a las Big Tech estadounidenses mediante la imposición de un impuesto digital. Todos los índices europeos se encuentran actualmente en mínimos de varios meses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Distribución de las tasas de rentabilidad actuales de las empresas europeas. Fuente: xStation El índice alemán DAX (DE40) registra una caída intradía del 3,9 % y está intentando defender el nivel clave de soporte técnico, marcado por la media móvil exponencial de 200 días (línea dorada en el gráfico). El elemento clave para analizar el comportamiento futuro del índice será la evolución de la oferta y la demanda en la zona actual (ya sea manteniéndose por encima o cayendo por debajo de ella, lo cual indicaría una transición hacia un mercado bajista).

Fuente: xStation Noticias: El presidente francés Emmanuel Macron ha instado a las empresas europeas a reducir sus inversiones en EE. UU. en respuesta a los aranceles de represalia del presidente Donald Trump sobre la UE.

Francia y Alemania están presionando para lograr una respuesta más firme ante estas medidas, incluyendo acciones sobre tecnología y servicios estadounidenses, con el fin de fortalecer la posición negociadora de la UE (como la propuesta del Impuesto sobre Servicios Digitales). MEJORAS DE CALIFICACIÓN: ABN Amro GDR sube a "superior al mercado" en RBC ; precio objetivo: 23 euros

ASML sube a "superior al mercado" en Grupo Santander ; precio objetivo: 850 euros

Danone sube a "sobreponderar" en Morgan Stanley ; precio objetivo: 80 euros

Norsk Hydro se mantiene en "neutral" en SEB Equities; precio objetivo: 58 coronas REBAJAS DE CALIFICACIÓN: Generali baja a "igual que el mercado" en Morgan Stanley ; precio objetivo: 33,80 euros

Leonardo baja a "neutral" en Citi ; precio objetivo: 48,40 euros

Nestlé baja a "infraponderar" en Morgan Stanley ; precio objetivo: 79 francos suizos

Qiagen baja a "neutral" en Redburn ; precio objetivo: 41 euros

Swedbank baja a "mantener" en HSBC; precio objetivo: 230 coronas NUEVAS RECOMENDACIONES: Finnair calificada como "nueva infraponderación" en Barclays; precio objetivo: 2,80 euros Otras noticias de las empresas del DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "