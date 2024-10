DAX se mantiene en zona técnica clave 💡

El DAX cae un 0,33% durante la sesi贸n del martes

Los analistas de HSBC rebajan la calificaci贸n de Heidelberg Materials

Goldman Sachs eleva su recomendaci贸n para las acciones de Aroundtown Situaci贸n general del mercado: La sesi贸n del martes en los mercados burs谩tiles europeos ha generado un sentimiento mixto entre los inversores. El DAX alem谩n cae un 0,33%, el FTSE 100 brit谩nico cae un 0,6% y el CAC40 franc茅s sube un 0,16%. El DAX est谩 probando un punto de soporte clave establecido por la EMA de 50 d铆as. La atenci贸n de los inversores se centra hoy en las noticias corporativas y en el debate Harris-Trump programado en Estados Unidos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Volatilidad observada actualmente en el mercado europeo en general. Fuente: xStation Noticias: Los analistas de HSBC han rebajado su recomendaci贸n para Heidelberg Materials (HEI.DE) a 鈥渘eutral鈥 desde la anterior 鈥渃ompra鈥. El precio objetivo se ha fijado en 109 euros. Las acciones de la empresa est谩n perdiendo actualmente un 1,5%. Goldman Sachs ha elevado su recomendaci贸n para las acciones de Aroundtown (AT1.DE) a 鈥渃ompra鈥. El precio objetivo se ha fijado en 2,90 euros por acci贸n. Las acciones de la empresa est谩n ganando actualmente m谩s del 9%. Las acciones de la compa帽铆a cotizan en sus niveles m谩s altos desde marzo de 2023. Fuente: xStation Las acciones de la empresa espa帽ola Rovi (ROVI.ES) bajan un 5,5% despu茅s de que el fondo CVC quedara como 煤nico postor por la empresa. CVC est谩 en conversaciones avanzadas para comprar una participaci贸n mayoritaria en la empresa farmac茅utica espa帽ola tras la retirada de otros postores. El acuerdo podr铆a valorar la operaci贸n en m谩s de 3.000 millones de euros, por debajo del precio de referencia de 3.500 millones de euros informado a principios de este a帽o. Los s贸lidos resultados financieros de Oracle (ORCL.US) de ayer est谩n impulsando a las empresas de TI europeas hoy. SAP (SAP.DE) sube actualmente m谩s del 1%. Los datos de la empresa estadounidense podr铆an indicar que la demanda de inteligencia artificial sigue impulsando la computaci贸n en la nube. Otras noticias de empresas del 铆ndice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

