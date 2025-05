DAX: Sentimientos mixtos en Europa, el DAX se acerca a máximos históricos 📈

Situaci贸n general del mercado: El 谩nimo en las bolsas europeas es mixto, aunque los movimientos de precios se mantienen dentro de un rango relativamente estrecho; el mercado del Reino Unido permanece cerrado, el 铆ndice DAX de Alemania sube un 0,76鈥%, mientras que el CAC 40 de Francia cae un 0,57鈥%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El calendario econ贸mico de la sesi贸n de hoy se centra en los datos del PMI de servicios ISM de EE.鈥疷U. y en los informes trimestrales de empresas como Palantir, Ford y Realty Income. Distribuci贸n de los retornos de hoy para empresas europeas. Fuente: xStation El 铆ndice alem谩n DAX sube un 0,31鈥% en la jornada de hoy, en t茅rminos intrad铆a. El contrato se mantiene por encima de la media m贸vil exponencial (EMA) de 50 d铆as (l铆nea azul) y borra por completo las ca铆das iniciadas a finales de marzo. Desde una perspectiva t茅cnica (EMA exponencial), el DAX est谩 retomando su tendencia alcista y ya se encuentra casi en la zona de m谩ximos hist贸ricos. Fuente: xStation Noticias: Novo Nordisk (NOVOB.DK) sube un 0,7鈥% tras la aceptaci贸n por parte de la FDA de la solicitud de la empresa para el Semaglutida oral de 25鈥痬g, que, de aprobarse, ser铆a el primer tratamiento oral GLP-1 para la obesidad.

Volkswagen AG (VOW1.DE) 鈥 La marca Audi sigue enfrentando bajos retornos en un contexto de demanda moderada en Europa y creciente competencia en China. A pesar de ello, el margen operativo de la marca fue del 1,5鈥% en el primer trimestre, una leve mejora frente al 1,1鈥% del mismo periodo del a帽o anterior. Adem谩s, los ingresos de Audi en el primer trimestre alcanzaron los 15.430 millones de euros , un aumento del 12,4鈥% interanual . La marca entreg贸 un total de 388.756 veh铆culos , una ca铆da del 3,3鈥% interanual .

Shell (SHELL.NL) est谩 trabajando con asesores para evaluar una posible adquisici贸n de su competidor BP (BP.UK), pero espera nuevas ca铆das en las acciones y en los precios del petr贸leo antes de decidir si presenta una oferta, seg煤n inform贸 Bloomberg News el s谩bado, citando fuentes cercanas al asunto. Las acciones de la empresa neerlandesa caen cerca de un 2鈥% en la jornada de hoy. Otras noticias corporativas. Fuente: Bloomberg Financial LP

