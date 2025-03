De Volkswagen a Renault: el sector del automóvil se hunde

Las acciones europeas prolongan sus caídas, iniciadas tras el anuncio de cambios arancelarios a las importaciones de automóviles en Estados Unidos. El Dax 40 alemán cae un 0,58%, mientras que el CAC 40 francés baja un 0,60 %. El mercado polaco presenta un comportamiento negativo, con caídas que alcanzan el 0,9 %. En este escenario, el sector automovilístico europeo encadena dos jornadas consecutivas con un comportamiento negativo, lastrado por las amenazas arancelarias de Donald Trump. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Distribución de las tasas de retorno actuales de las empresas europeas. Fuente: xStation Volkswagen y Renault lideran las caídas del sector del automóvil Las acciones europeas del sector del automóvil siguen retrocediendo tras el desplome del jueves, provocado por el plan del presidente Trump de imponer aranceles del 25% a las importaciones de automóviles estadounidenses. Las empresas del sector, que ya enfrentaban una crisis significativa, con caídas en las ventas, desplomes en la bolsa y desafíos en la transición hacia los vehículos eléctricos, afrontan ahora un nuevo reto que puede impactar de forma negativa en sus resultados y evolución dentro del mercado. En concreto, las acciones de Volkswagen retroceden hoy un 2,44%, mientras que Renault se anota una notoria caída de más de un 3%. Las acciones de Mercedes y BMW, por su parte, caen un 1,47% y un 1,84%, respectivamente. En el segmento de lujo, también se acusan los aranceles, con Porsche retrocediendo un 2,16% y Rolls-Royce un 1,36%, entre otros. Fuente: xStation Las caídas del sector del automóvil en Europa en la jornada de hoy parecen generalizadas, siendo Ferrari la excepción de la tendencia. Las acciones del fabricante italiano, que ayer sí retrocedieron, han subido un 4% tras recibir mejoras de calificación por parte de las casas de análisis Barclays y Kepler Cheuvreux. La mejora llega después de que Ferrari haya reafirmado sus perspectivas financieras para el año tras las recientes fluctuaciones del precio de sus acciones provocadas por la crisis arancelaria. Más allá de las empresas puramente automovilísticas, las acciones de Pirelli, el fabricante de neumáticos, también se anotan una jornada negativa, tras retroceder un 1% tras anunciar que pospondría la publicación de sus resultados trimestrales hasta el próximo mes.

