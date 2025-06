DE40 - Análisis Técnico

El precio del índice alemán DAX continúa hoy con su movimiento alcista. Las dos últimas velas diarias (D1) presentan formaciones de martillo. Aunque este tipo de patrones suelen aparecer tras movimientos bajistas, en este caso reflejan una señal de demanda. Según los principios clásicos del análisis técnico, podría producirse un nuevo impulso alcista. Desde una perspectiva de marco temporal amplio, el precio podría estar dirigiéndose actualmente hacia los niveles externos de retroceso de Fibonacci —127,2 % y 161,8 %. Por otro lado, en caso de producirse una corrección a la baja, la zona de los 23.500 puntos sigue siendo un soporte relevante. Intervalo D1 del DAX 40. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Observando el marco temporal inferior (H1), el precio, como se esperaba, alcanzó la zona de los 24.385 puntos, donde se registró presencia vendedora. La corrección también se detuvo en el soporte horizontal previamente mencionado, en los 24.200 puntos. La secuencia alcista se ha mantenido, por lo que es posible un nuevo movimiento al alza. Sin embargo, si la corrección se profundiza, la siguiente zona de soporte importante se ubica en el área de los 24.090 puntos. Fuente: xStation 5

