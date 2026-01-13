DE40: Bolsas europeas sobrecompradas antes del IPC de EE. UU.❓

Los índices europeos muestran un desempeño moderadamente negativo al inicio de la segunda fase de la sesión del martes. El DAX alemán cae 0,19%, el CAC 40 francés retrocede 0,58% y el FTSE 100 británico baja 0,14%. En contraste, los futuros estadounidenses operan planos, lo que mantiene abierta la posibilidad de un rebote cuando comience la sesión al contado en Wall Street.

El foco absoluto del día es el dato de inflación (IPC) de Estados Unidos, que se publicará en menos de una hora y podría redefinir el apetito por riesgo a corto plazo.

El mercado accionario europeo, representado por el Stoxx Europe 600, ha tenido un desempeño notable: +17% en 2025 y +3,2% adicional en lo que va de 2026, superando al S&P 500. Sin embargo, este avance empieza a mostrar signos de exceso.

El RSI de 14 días superó los 80 puntos, un nivel poco frecuente en los últimos 20 años y que históricamente ha anticipado fases de consolidación o techos temporales. Analistas de Oddo BHF y Société Générale advierten sobre un crecimiento demasiado rápido de las valuaciones, especialmente en sectores cíclicos, en un contexto de crecimiento económico moderado (1,2% previsto para 2026) y beneficios empresariales planos el año pasado. Fuente: Bloomberg Finance LP

Cotizaciones actuales de los principales contratos. Fuente: xStation

Volatilidad actual observada en el mercado europeo en general. Fuente: xStation

Durante la sesión del martes, el DAX (DE40) consolida las ganancias del día anterior y se mantiene por encima de la zona de 24.780 puntos, que fue la principal resistencia en 2025. Además, el impulso reciente logró llevar al contrato por encima de las EMAs de 50 días (curva azul) y 100 días (curva púrpura). Desde una perspectiva técnica, esto sigue apuntando a una tendencia alcista de corto plazo. Mientras el DE40 se mantenga por encima de estos soportes dinámicos, el sesgo positivo permanece vigente, aunque con mayor riesgo de correcciones técnicas por sobrecompra. Fuente: xStation

Noticias corporativas clave

Symrise (SY1.DE)

Las acciones subieron 4,6% tras anunciar un cambio estratégico en su portafolio. La compañía decidió vender su unidad de Terpenos e invertir en la firma sueca Swedencare, enfocándose en segmentos de mayor rentabilidad y eficiencia de capital. El mercado interpretó positivamente el giro hacia el sector de salud y bienestar animal.

Ørsted (ORSTED.UK)

La energética avanzó 5% luego de ganar un caso judicial que impide al gobierno de Trump reactivar la suspensión de un proyecto eólico marino en aguas estadounidenses. El fallo refuerza la percepción de respaldo institucional al sector de energías renovables, impulsando también a otras compañías “verdes”.

Las acciones de la compañía abrieron la sesión de hoy con un importante hueco alcista. Fuente: xStation

Actividad de los analistas de banca de inversión:



Mejoras (Upgrades):

Aena mejorada a neutral por BofA.

Atoss Software mejorada a comprar por Jefferies; precio objetivo €140.

Aurubis mejorada a comprar por Bankhaus Metzler; precio objetivo €161.

Bittium mejorada a acumular por Inderes; precio objetivo €36.

HMS Networks mejorada a comprar por Pareto Securities; precio objetivo SEK 480.

Lufthansa mejorada a comprar por DBS Bank; precio objetivo €10.

PVA TePla mejorada a comprar por Jefferies; precio objetivo €31.

Pan African mejorada a sobreponderar por Nedbank CIB; precio objetivo 149,27 peniques.

Swissquote mejorada a superar mercado por Oddo BHF; precio objetivo CHF 555.

Zalando mejorada a sobreponderar por Barclays; precio objetivo €35.



Rebajas (Downgrades):

ASM Intl rebajada a por debajo del promedio por Jefferies; precio objetivo €495.

Airtel Africa rebajada a mantener por HSBC; precio objetivo 400 peniques.

BAE rebajada a mantener por Deutsche Bank; precio objetivo 2.140 peniques.

BMW rebajada a neutral por UBS; precio objetivo €93.

Continental rebajada a mantener por Berenberg.

Eiffage rebajada a neutral por BofA.

Heineken rebajada a mantener por HSBC; precio objetivo €78.

Leonardo rebajada a mantener por Deutsche Bank; precio objetivo €57.

SMA Solar rebajada a mantener por Jefferies.

Thales rebajada a mantener por Deutsche Bank; precio objetivo €280.

Vinci rebajada a por debajo del promedio por BofA.

Volvo rebajada a mantener por Morgan Stanley; precio objetivo SEK 323.

__________



👉 ¿Quieres operar con una plataforma profesional?

Abre tu cuenta real en XTB aquí