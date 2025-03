DE40: El índice alemán vuelve a la zona ATH📈

DAX 40 alza 1.75%

alza Los sectores armamentístico, financiero e industrial lideran el crecimiento en Europa

Previsiones mixtas de Adidas generan una caída en los precios de sus acciones Situación general del mercado: Los mercados europeos operan significativamente al alza durante la sesión del miércoles. El DAX 40 en el mercado al contado ya suma casi 3.3% (el contrato de futuros, por otro lado, 1.77%). El tema principal del día sigue siendo las negociaciones entre Ucrania y los países de EE.UU./Europa para concluir acuerdos de ayuda para el país afectado por el conflicto armado. La información más reciente sobre cambios en aduanas, así como los datos PMI del sector servicios, siguen siendo elementos clave. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el mercado europeo en general, estamos observando alzas significativas en los precios de las acciones de empresas que representan los principales sectores de la economía.

Fuente: xStation El índice DAX 40 muestra una alza del 1.85% hoy en términos intradía. El soporte más importante para el índice sigue siendo la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (línea azul en el gráfico) y la zona de consolidación cercana a los 21,230 puntos. Técnicamente, el DAX 40 mantiene una tendencia alcista estable.

Fuente: xStation Noticias corporativas: Uno de los sectores con mejor desempeño en la economía europea hoy es el bancario. La caída en las cotizaciones de los bonos alemanes y el aumento simultáneo en los rendimientos de la deuda alemana indican que, junto con el alto gasto estimado en armamento (a través de la emisión de deuda), las principales instituciones financieras en Europa están teniendo un desempeño muy sólido. Fuente: xStation Esta información también tiene un efecto muy positivo en las empresas armamentísticas… Fuente: xStation … así como a empresas industriales que cooperan estrechamente con el sector armamentístico. Además, el canciller Friedrich Merz planea crear un fondo de infraestructuras de 500.000 millones de euros para invertir en sectores como el transporte, las redes energéticas y la vivienda. Fuente: xStation Por otro lado, las acciones de Adidas están teniendo un desempeño relativamente negativo, ya que la empresa anunció que espera beneficios operativos de entre 1.7 y 1.8 mil millones de euros este año, por debajo de los 2.07 mil millones de euros que esperaban los analistas. Las acciones de Bayer están registrando una alza de más del 2% después de que la empresa proporcionara una guía relativamente positiva para el año completo. Bayer prevé un EBITDA ajustado en 2025 de entre 9.5 y 10 mil millones de euros, basado en una estimación de 9.53 mil millones de euros. Se espera que el beneficio básico por acción se sitúe entre 4.50 y 5.00 euros, basado en una estimación de 4.61 euros. Más noticias de empresas individuales del índice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

