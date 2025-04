DE40: Índices europeos recortan fuertes caídas 💡

Situaci贸n general del mercado: Las acciones europeas comenzaron la semana con una fuerte ca铆da despu茅s de que China anunciara aranceles de represalia del 34% a EE. UU., lo que amenaza con intensificar la guerra comercial global. Sin embargo, las ca铆das m谩s abruptas ya han perdido gran parte de su impulso bajista. Los mercados est谩n a la espera de la apertura de Wall Street y de una posible nueva tanda de informaci贸n pol铆tica. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Distribuci贸n de los retornos de hoy para las empresas europeas. Fuente: xStation El 铆ndice alem谩n DE40 pierde 2,6% intrad铆a, aunque ya ha recuperado gran parte de sus p茅rdidas desde el inicio de la sesi贸n, que en un momento llegaron al 7,3%. La clave para analizar el comportamiento potencial del 铆ndice podr铆a estar en observar la reacci贸n de la oferta y la demanda en torno a la media m贸vil de 200 d铆as (EMA) y la barrera de los 20.000 puntos, que actualmente est谩 siendo puesta a prueba. Fuente: xStation Noticias: La ca铆da de las acciones de Rheinmetall AG (RHM.DE) este lunes motiv贸 al director de la empresa alemana de defensa a invertir m谩s de 710.000 euros para aumentar su participaci贸n en la compa帽铆a. El CEO Armin Papperger compr贸 dos bloques de acciones, uno a un precio promedio de 1.065 euros, y otro cerca de 1.058 euros, seg煤n documentos oficiales. Tras abrir con una ca铆da del 27%, las acciones se recuperaron r谩pidamente y actualmente bajan 鈥渟olo鈥 4,5%.

Fuente: xStation En cuanto a sectores, las petroleras son actualmente las m谩s afectadas, debido a la fuerte ca铆da del precio del petr贸leo en el mercado. Fuente: xStation Las crecientes probabilidades de recortes r谩pidos de tasas de inter茅s en la Eurozona tambi茅n est谩n teniendo un impacto negativo en la valoraci贸n de los bancos locales. El sector financiero es el segundo con peor desempe帽o en la sesi贸n de hoy. Fuente: xStation Otras noticias de las empresas que componen el 铆ndice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

