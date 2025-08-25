La Fed podría recortar tipos en septiembre

El discurso moderado del presidente de la Fed en el simposio de Jackson Hole provocó una importante reestructuración del mercado, ya que volvieron las expectativas de recortes de tipos (hasta un 87,3% de bajada de 25 puntos básicos en septiembre) y el apetito por el riesgo aumentó considerablemente. Por otro lado, los inversores se muestran cautelosos ante la posibilidad de fijar nuevos precios en las cotizadas ante los nuevos recortes, considerando la serie de datos de inflación y del mercado laboral que se publicarán antes de la próxima reunión de la Fed el 17 de septiembre.
El entusiasmo posterior a Jackson Hole debería estabilizarse durante la sesión de hoy debido a la ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos significativos. Destacamos el informe de sentimiento empresarial del Ifo alemán, las ventas minoristas polacas y los datos del mercado inmobiliario estadounidense.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "