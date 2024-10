DE40: Las acciones europeas bajo presión 📉

El DAX alem谩n retrocede desde m谩ximos hist贸ricos

Los inversores esperan hoy la publicaci贸n de los datos JOLTS de EE. UU. y la decisi贸n sobre los tipos del BoC (Banco de Canad谩)

Las ca铆das de Nvidia de ayer ejercen presi贸n sobre las acciones europeas de semiconductores Situaci贸n del mercado: La sesi贸n en los mercados burs谩tiles europeos de momento est谩 generando una ca铆da en la mayor铆a de los 铆ndices burs谩tiles. El DAX alem谩n ha ca铆do un 0,93% en la sesi贸n, mientras que el CAC40 franc茅s ha bajado un 1,02%. El DAX sigue cerca de sus m谩ximos hist贸ricos, pero la din谩mica muestra que la tendencia alcista se est谩 debilitando. La atenci贸n de los inversores se centra hoy en la reacci贸n a la ca铆da de ayer en el sector de los semiconductores. Adem谩s, los inversores reaccionar谩n a la decisi贸n del BoC y a los datos del JOLTS estadounidense. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Volatilidad observada actualmente en el mercado europeo en general. Fuente: xStation Noticias: Commerzbank (CBK.DE) las acciones del banco corrigen un 1,6% tras conocerse que el gobierno alem谩n planea reducir su participaci贸n en el banco entre un 3% y un 5%. Los analistas encuestados por Bloomberg dijeron que la medida no deber铆a sorprender, dados algunos factores como los recientes beneficios de las acciones y la mejora de la rentabilidad del banco, adem谩s el estado alem谩n siempre ha indicado que tiene la intenci贸n de reducir su participaci贸n en el futuro. Airtel Africa (AAF.UK) El precio de las acciones de JP Morgan ha bajado casi un 7% hoy despu茅s de que JP Morgan rebajara la calificaci贸n de las acciones a "neutral" y estableciera un precio objetivo de 121,3 d贸lares. El banco de inversi贸n cit贸 la ca铆da de los m谩rgenes EBITDA como la principal raz贸n para el recorte. La venta masiva de semiconductores de ayer tambi茅n est谩 teniendo un gran impacto en Europa. Infineon (IFX.DE) ha bajado un 4% hoy, mientras que Aixtron (AIXA.DE) ha bajado un 3,6%. Otras noticias de empresas del 铆ndice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

