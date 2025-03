DE40: Los índices alemanes caen antes del NFP

Los autos de BMW no cumplen con los criterios del T-MEC, las acciones caen un 4,5%. Situación general del mercado: Los mercados europeos operan a la baja durante la sesión del viernes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El DAX alemán en el mercado al contado pierde casi un 2% (mientras que el contrato DE40 cae un 1%). El tema principal del día sigue siendo las negociaciones entre Ucrania y EE.UU./países europeos para concretar acuerdos de ayuda para el país, que sigue afectado por el conflicto armado. Además, la información más reciente sobre cambios en aduanas y los datos de NFP en EE.UU., que se anunciarán en 30 minutos, también son factores clave a seguir. En el mercado europeo en general, observamos descensos en los precios de las acciones de empresas que representan los principales sectores de la economía. Fuente: xStation El índice alemán DAX (DE40) pierde 1,05% hoy en términos intradía. El soporte más importante para el índice sigue siendo la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (línea azul en el gráfico) y el área de soporte en la zona de consolidación cerca de los 21.230 puntos. Técnicamente, el DAX sigue manteniendo una tendencia alcista estable.

Fuente: xStation Noticias corporativas: BMW : Las acciones de BMW caen casi un 4,5% . La acción está perdiendo valor porque los automóviles de la empresa fabricados en México y EE.UU. no cumplen con los criterios del T-MEC y, por lo tanto, estarán sujetos a nuevos aranceles del 25% .

Atos : La empresa Atos está llevando a cabo una división inversa de acciones en su capital social, intercambiando 10,000 acciones antiguas con un valor nominal de 0.0001 EUR por 1 nueva acción con un valor nominal de 1.00 EUR , según un comunicado. Esta división es una transacción puramente técnica destinada a reducir la volatilidad del precio de la acción . Actualmente, la acción cae 2,1% .

BATS: Las acciones de BATS suben cerca de un 0,5% después de que la filial canadiense de la empresa alcanzara un acuerdo judicial, lo que evitará que la proyección para 2025 sea revisada a la baja. Actualizaciones de calificación: CVC Capital mejorada a "comprar" por Deutsche Bank ; precio objetivo: 22,50 € .

mejorada a por ; precio objetivo: . Deutsche Post mejorada a "comprar" por Deutsche Bank ; precio objetivo: 50 € .

mejorada a por ; precio objetivo: . Vodafone mejorada a "comprar" por DZ Bank; precio objetivo: 80p. Degradaciones de calificación: Whitbread degradada a "neutral" por JPMorgan; precio objetivo: 3.000p. Recomendaciones iniciadas: DNB Bank calificada como "comprar" por HSBC; precio objetivo: 297 coronas. Otras noticias de empresas del índice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

