DE40: Los toros regresan a Europa a principios de esta semana

Situación general del mercado: El sentimiento durante la primera sesión de esta semana en Europa es muy positivo. Los contratos del DAX están registrando un alza del 1 %, mientras que el CAC 40 y el FTSE 100 suben un 0,27 % y un 0,3 %, respectivamente. El calendario económico está vacío hoy, por lo que los inversores se centrarán en los resultados trimestrales empresariales y en posible información sobre aranceles a nivel global. Distribución de las tasas de rentabilidad de hoy para las empresas europeas.

Fuente: xStation El índice alemán DAX registra una alza del 1,0 % en la jornada de hoy en términos intradía. Un elemento clave para analizar su evolución futura puede ser el comportamiento de la oferta y la demanda en torno a la barrera previamente testeada de los 20.000 puntos, lo cual podría determinar si la tendencia bajista continúa o si veremos un intento de retomar una senda de crecimiento sostenido, en caso de que el precio logre mantenerse de forma estable por encima de esa zona.

Fuente: xStation Noticias: Las acciones europeas están subiendo durante la sesión del lunes. El sentimiento positivo se observa principalmente en el sector tecnológico, que se beneficia de la decisión de EE. UU. de no imponer aranceles elevados sobre teléfonos y semiconductores. Esta medida implica que el sector tecnológico es el que mejor desempeño está teniendo hoy. Fuente: xStation En el contexto de compañías individuales, vale la pena destacar a Novo Nordisk (NOVOB.DK), que sube un 3,5 % tras la decisión de Pfizer de abandonar el desarrollo de su medicamento contra la obesidad. La reducción de la competencia es una buena noticia para Novo Nordisk, que recientemente ha estado muy expuesta a una alta concentración de ingresos en el área de tratamientos contra la obesidad. Fuente: xStation Otras noticias de empresas del índice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

