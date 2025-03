DE40: Retroceso en Europa, Siemens Energy venderá parte de su negocio en India

Situación general del mercado: Las acciones europeas pierden terreno hoy, lo que borra parte de las ganancias registradas en los últimos días. El DAX alemán cae actualmente un 0,54 %, mientras que el CAC40 francés baja un 0,65 %. El mercado polaco tiene un desempeño negativo, con pérdidas que alcanzan el 1,2 %. El principal motor de crecimiento en este momento es el FTSE100, donde se observan alzas del 0,24 %. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el mercado europeo en general, se observa un sentimiento mixto por parte de los inversores. Fuente: xStation El índice alemán DE40 pierde hoy un 0,73 % intradía. El soporte más importante para el índice sigue siendo la media móvil de 50 días (EMA, línea azul en el gráfico) y el área de soporte de la zona de consolidación cercana a los 22.250 puntos. Desde el punto de vista técnico, el DE40 mantiene una tendencia alcista estable. Fuente: xStation Noticias: ProSiebenSat.1 (PSM.DE): Las acciones suben un 6,5 % después de que Reuters informara que MFE ha convocado una reunión del consejo para evaluar una posible oferta por acciones de la compañía. El consejo de MFE considerará dos movimientos alternativos, incluyendo aumentar su participación actual hasta casi el 30 %. Shell (SHELL.NL): Las acciones suben un 1,4 %, alcanzando su nivel más alto desde agosto, luego de que la petrolera anunciara que aumentará los retornos para los inversores antes de que finalice la década y que reforzará su posición como principal comercializadora global de GNL. Siemens Energy (ENR.DE): Las acciones suben un 5 % después de que la empresa anunciara que venderá el 90 % de su negocio de turbinas eólicas en India y Sri Lanka. Más noticias del DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

