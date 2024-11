DE40: Sentimiento moderado antes de las elecciones de EE.UU.

Mercados inciertos ante las elecciones estadounidenses

Salzgitter gana más del 33% tras la noticia de una posible adquisición El sentimiento en los mercados europeos indica que se espera contención de la respiración antes del evento clave de este mes, las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Por ahora, los inversores en Europa se muestran muy cautelosos y los movimientos en los índices no indican un aumento de la volatilidad. El DAX alemán fluctúa en torno a los precios de cierre de la sesión anterior. Los movimientos máximos del índice se sitúan en el rango de -0,2% a +0,4%. El CAC40 francés gana un 0,2% hoy, mientras que el SMI suizo pierde alrededor de un 0,1%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Hasta ahora, la temporada de resultados para las empresas europeas parece bastante positiva. Alrededor del 50% de las empresas del índice Stoxx Europe 600 ya han publicado sus resultados del tercer trimestre, y de ellas, el 56% han superado las expectativas del mercado. Sin embargo, cabe señalar que las expectativas del mercado se redujeron antes de la temporada de resultados del tercer trimestre. A pesar de ello, parece que los inversores ven con más agrado de lo habitual a las empresas que superan las expectativas, con sus acciones subiendo alrededor de un 1,8% más que el resto del mercado el día de la publicación de los resultados. Se trata del valor más alto desde principios de 2020. A pesar del panorama generalmente positivo de la temporada de resultados, las preocupaciones sobre la situación económica en China que afecta a la demanda de los consumidores siguen siendo uno de los principales problemas que pesan sobre las valoraciones de las empresas europeas. Esto es especialmente evidente en el segmento de las empresas de moda y artículos de lujo, cuyos precios de las acciones subieron tras el inicio de las medidas de estímulo por parte de las autoridades chinas, pero siguen estando significativamente por debajo de los valores de mitad de año, y los resultados del tercer trimestre no son suficientes para mantener las tendencias positivas. Las empresas con peores resultados del índice DAX están perdiendo debido a unos resultados financieros inferiores a los esperados. Fuente: Bloomberg Finance L.P. El sector de consumo discrecional es uno de los que peor se ha comportado en la sesión de hoy en el índice DAX. Fuente: Bloomberg Finance L.P. El contrato del índice DAX (DE40) ha rebotado ligeramente desde el nivel de 19.617 puntos y actualmente se mantiene en una ligera consolidación en el nivel de 19.200 puntos, cerca del soporte establecido por los mínimos locales de octubre (19.162 puntos). En caso de una posible volatilidad elevada después de las elecciones, los inversores deberían prestar atención al nivel de 19.617 puntos como uno de los principales niveles de resistencia; por otro lado, el nivel de 19.162 puntos respaldado por la media móvil exponencial de 50 días (EMA50 - línea amarilla en el gráfico) es el primer nivel sólido antes de un soporte más fuerte en 19.000 puntos. Fuente: xStation Noticias de la empresa: Salzgitter (SZG.DE ) ha subido hoy más de un 33% después de que su segundo mayor accionista, GP Günter Papenburg AG, junto con TSR Recycling GmbH & Co. KG, estén considerando una adquisición de la empresa. Salzgitter ha tenido un año muy poco exitoso, con las acciones de la empresa cayendo más del 50% en su punto más alto desde principios de año. Estas caídas significativas pueden aumentar la probabilidad de una adquisición debido a las valoraciones más bajas. Sin embargo, una de las condiciones de la transacción es que el consorcio debe obtener al menos el 45% de los votos más una acción. El valor de la posible oferta aún se desconoce.

