Debilidad en el consumo interno chino

Los datos de la nocheLos da procedentes de China son los que más influyen actualmente en la confianza del mercado de valores y el mercado forex, dado que vuelven a poner de relieve el problema de que el éxito industrial chino se está produciendo a pesar de la debilidad del consumo interno, lo que subraya la importancia de las negociaciones comerciales en curso para la actividad mundial. Desde la perspectiva de los bancos centrales y la política monetaria, el dato final de inflación de la Eurozona y varios discursos de la Fed centrarán la atención de la jornada. Sin embargo, el principal punto de referencia para los mercados será el debate en torno a la rebaja de la calificación crediticia de EE. UU. y los comentarios de la administración Trump al respecto. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "