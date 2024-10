¿Qué es el Forex y cómo funciona?

El Forex, también conocido como FX o mercado de divisas, es un mercado global y descentralizado en el que se se intercambia una divisa por otra a un precio acordado. En este artículo, te explicamos cómo funciona.

Forex es solo uno de los varios nombres para el mercado internacional de divisas (también se conoce como "Foreign Exchange Market" o "FX Market"). En pocas palabras, Forex es un mercado donde puede cambiar una divisa por otra a un precio fijo. Es el mercado más grande y líquido del mundo, con una facturación diaria de más de 5 billones de dólares. Los principales operadores en el mercado Forex son bancos y otras grandes instituciones financieras, pero básicamente todos podemos invertir indirectamente en él, por ejemplo, comprando la moneda del país elegido como destino de vacaciones. El mercado Forex se diseñó originalmente para racionalizar el proceso de cambio de divisas con motivo del comercio internacional de materias primas, bienes o servicios, pero su volatilidad y liquidez muy altas lo han convertido en un lugar extremadamente atractivo para inversores y especuladores de todo el mundo. Por esta razón, alrededor del 90% de las transacciones que se realizan actualmente en el mercado Forex son de naturaleza especulativa. El mercado Forex no está centralizado, lo que significa que, a diferencia de la Bolsa de Valores de Madrid o la Bolsa de Nueva York, no tiene sede ni ubicación física. Se clasifica como un "mercado extrabursátil (interbancario)" en el que la negociación se realiza a través de redes informáticas que conectan a los participantes del mercado. Actualmente, casi cualquier persona puede especular en el mercado Forex de una manera que no es muy diferente de cómo lo hacen los operadores profesionales de las instituciones financieras, por ejemplo a través de empresas de servicios de inversión. A medida que las tecnologías evolucionan, dichos servicios se desarrollan muy rápidamente. Ya sabemos cómo se ve el mercado hoy, ahora veamos más de cerca cómo ha evolucionado. ¿Cómo surgió el Forex? Historia del mercado Forex El mercado de cambio de divisas no existía en su forma actual, es decir, como el mercado Forex que conocemos hoy, hasta el siglo XX. Durante siglos, no fueron las monedas, sino el oro, la plata y otros minerales los que sirvieron como medio de pago internacional aceptado en todo el mundo civilizado. Se produjeron cambios importantes en el siglo XIX cuando los países europeos decidieron que el valor de sus monedas debería medirse con respecto al oro y acordaron comprar estas monedas, si fuera necesario (patrón oro). Esto permitió a los inversores convertir libremente monedas nacionales en oro (y viceversa), contribuyendo a la mejora y al mayor desarrollo del comercio internacional. En la actualidad, la volatilidad de la moneda es muy elevada, pero durante el período del patrón oro, la tasa a la que las monedas se convertían en oro se mantuvo estable y en línea con la paridad de la moneda establecida por los bancos centrales. No fue sino hasta la Primera Guerra Mundial cuando el sistema de patrón oro fue abandonado. El "desastre monetario" resultante que obstaculizó el comercio internacional persistió hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. La Conferencia de Bretton Woods se convocó en 1944 para resolver los problemas monetarios de la posguerra y estabilizar las principales monedas del mundo. Durante la conferencia, se tomaron las siguientes medidas, sentando las bases para el mercado Forex actual: se establecieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial

el oro se instauró sólo como una medida comparativa

el dólar estadounidense se convirtió en la moneda central convertible en oro de forma exclusiva

se acordó que los tipos de cambio generalmente deberían ser estables, pero se permitieron algunas fluctuaciones en casos excepcionales. El sistema Bretton Woods, al igual que su predecesor (sistema de patrón oro), no estuvo exento de errores. Sin entrar en detalles, el nuevo sistema finalmente tuvo como consecuencia una sobrevaluación del dólar. A fines de la década de 1960, los inversores comenzaron a perder la confianza en el dólar y el número de países que empezaron a cambiar sus dólares por oro se incrementó. 1971 puso fin al Acuerdo de Bretton Woods. Estados Unidos abolió la convertibilidad del dólar en oro, dando lugar a la forma contemporánea del mercado de divisas, donde las monedas se cotizan a precios basados ​​en las tendencias de oferta y demanda. Pares de divisas Forex A cada moneda en el mercado Forex se le asigna un código único de tres letras, por ejemplo, EUR (euro), USD (dólar) o CHF (franco suizo). El mercado Forex es una plataforma de negociación de pares de divisas que se presenta como la cotización del valor relativo de una unidad monetaria frente a la contraparte, p. EUR/USD (euro a dólar), GBP/USD (libra esterlina a dólar) o USD/JPY (dólar a yen japonés). Los pares de divisas más populares y más líquidos son: EUR/USD - Euro a dólar estadounidense

GBP/USD - Libra esterlina a dólar estadounidense

USD/CAD - Dólar estadounidense a dólar canadiense

USD/JPY - Dólar estadounidense a Yen japonés

USD/CHF - Dólar estadounidense a Franco suizo Los pares de divisas en el mercado Forex se pueden dividir en varios grupos: Mayores : pares de divisas principales que incluyen las monedas de las economías más grandes del mundo, p. EUR/USD, GBP/USD o USD/CHF.

: pares de divisas principales que incluyen las monedas de las economías más grandes del mundo, p. EUR/USD, GBP/USD o USD/CHF. Menores : pares de divisas secundarias de menor importancia a nivel mundial que las mayores, p. USD/CAD, AUD/USD o NZD/USD.

: pares de divisas secundarias de menor importancia a nivel mundial que las mayores, p. USD/CAD, AUD/USD o NZD/USD. Exóticos: pares de divisas exóticas donde una de las monedas contenidas en el par suele ser la moneda de un país que pertenece a los "mercados emergentes", es decir, los países en desarrollo (por lo tanto, también se conocen como "emergentes"). Estos incluyen USD/RON o USD/PLN. Al hablar sobre el mercado de divisas y los pares de divisas, es importante comprender el significado de los términos "moneda base" y "moneda de cotización", que se refieren respectivamente a la primera y segunda divisa de un par de divisas. Por ejemplo, en el par de divisas USD/JPY, el dólar es la moneda base y el yen japonés es la moneda de cotización. Precio de par de divisas (cotización de precios): la cantidad de la divisa de cotización (la segunda divisa cotizada en un par) que se necesita para comprar una unidad de la divisa base (la primera cotizada en un par). Los dos ejemplos simples a continuación muestran cómo interpretar el precio de los pares de divisas: Si el precio de cotización en el par de divisas EUR/USD es 1,1100, significa que puede comprar exactamente un dólar y 11 centavos (1,11 USD) por un euro (1 EUR).

Si el USD/JPY se cotiza a 108,00, significa que puede comprar exactamente 108 yenes japoneses por un dólar estadounidense. En este punto, debe introducirse el término "monedas de materias primas" que también se puede utilizar dentro del contexto que no sean las transacciones del mercado Forex. Las monedas vinculadas a los productos básicos son las monedas de los países cuyas economías se basan principalmente en las exportaciones de materias primas. Las principales monedas vinculadas a los productos básicos incluyen: dólar australiano (AUD), dólar neozelandés (NZD), dólar canadiense (CAD) y corona noruega (NOK). Otro término que vale la pena mencionar en este contexto es el "par de divisas cruzadas". Una moneda cruzada se refiere a un par de divisas que no involucra el dólar estadounidense, por ejemplo, EUR/JPY, EUR/PLN o EUR/GBP. ¿Cómo invertir en el mercado Forex? Como ya se señaló, alrededor del 90% de las transacciones que se realizan actualmente en el mercado Forex son de naturaleza especulativa. Hay varias formas en que puede invertir en el mercado de divisas, de las cuales la más obvia es una compra física. Si tiene razones para creer que es probable que el precio de una moneda determinada aumente, puede comprarlo en forma de billetes o monedas y venderlo con una ganancia una vez que esté listado a un precio más alto. Sesiones de negociación en el mercado Forex El mercado de divisas está abierto las 24 horas del día, de lunes a viernes. Cada día de negociación consta de tres sesiones: Sesión en Tokio - sesión asiática Sesión de Londres - sesión europea Sesión de Nueva York - sesión americana Esta división se debe al hecho de que Tokio, Londres y Nueva York son los tres centros financieros más grandes del mundo y la base del mayor número de instituciones financieras importantes e influyentes. Al invertir en el mercado Forex, debe recordar que los pares de divisas individuales pueden reaccionar de manera diferente durante las diferentes sesiones de negociación. El par de divisas AUD/USD estará mucho más activo durante la sesión asiática que durante la sesión de Londres, mientras que el par de divisas EUR/PLN se cotizará a niveles de volatilidad más bajos durante la sesión de Tokio en comparación con el europeo. La negociación en el mercado Forex comienza el domingo a las 22:00 hora española y termina el viernes a las 21:00 hora española. Conceptos clave para invertir en Forex El mercado Forex es un mercado especializado y, para comprender cómo funciona, necesita obtener una aclaración sobre los conceptos subyacentes y más utilizados que se enumeran a continuación: Posición larga y posición corta: posición larga: ir en largo en una moneda significa comprarla con la esperanza de que el precio aumente; ir en corto significa que lo vende, con la esperanza de que haya una disminución en el precio de mercado. Por ejemplo, una posición larga en EUR/USD significa que compra EUR por USD para ganar dinero una vez que el precio del EUR sube en relación con el USD y lo pierde una vez que el precio del EUR cae en relación con el USD. Por supuesto, la posición corta es lo opuesto a la posición larga.

posición larga: ir en largo en una moneda significa comprarla con la esperanza de que el precio aumente; ir en corto significa que lo vende, con la esperanza de que haya una disminución en el precio de mercado. Por ejemplo, una posición larga en EUR/USD significa que compra EUR por USD para ganar dinero una vez que el precio del EUR sube en relación con el USD y lo pierde una vez que el precio del EUR cae en relación con el USD. Por supuesto, la posición corta es lo opuesto a la posición larga. Precio de venta y precio de compra: el precio de venta es el precio al que puede comprar un par de divisas determinado y el precio de compra es el precio al que puede venderlo.

el precio de venta es el precio al que puede comprar un par de divisas determinado y el precio de compra es el precio al que puede venderlo. Diferencia de divisas: la diferencia entre el precio de venta y el precio de oferta. Cuanto menor sea el spread, menor será el coste de abrir una posición. Tenga en cuenta que el diferencial de divisas no es un valor fijo y alcanza niveles significativamente más altos en momentos de volatilidad extremadamente alta o liquidez extremadamente baja en un mercado determinado. Por ejemplo, el diferencial del EUR/USD durante la sesión europea será mucho más bajo que el de la sesión asiática. Esto significa que el intercambio de sesiones en Londres será más barato.

la diferencia entre el precio de venta y el precio de oferta. Cuanto menor sea el spread, menor será el coste de abrir una posición. Tenga en cuenta que el diferencial de divisas no es un valor fijo y alcanza niveles significativamente más altos en momentos de volatilidad extremadamente alta o liquidez extremadamente baja en un mercado determinado. Por ejemplo, el diferencial del EUR/USD durante la sesión europea será mucho más bajo que el de la sesión asiática. Esto significa que el intercambio de sesiones en Londres será más barato. Pips (pip): la mayoría de las divisas principales se cotizan con cuatro decimales, por lo que el cambio más pequeño, que es el equivalente a 0,0001, se conoce como un pip. Una de las excepciones es el par USD/JPY, que se cotiza con dos decimales (en estos casos, pip es 0,01). Una unidad más pequeña que un pip es un punto (1 pip = 10 puntos). Si el precio del EURUSD es 1,1100 y aumenta en un pip, significa que el aumento del precio es 1,1101 (1,1100 + 0,0001). El valor del pip depende del volumen de la orden; para obtener más información sobre cómo se define, mide y afecta el pip, haga clic aquí.

la mayoría de las divisas principales se cotizan con cuatro decimales, por lo que el cambio más pequeño, que es el equivalente a 0,0001, se conoce como un pip. Una de las excepciones es el par USD/JPY, que se cotiza con dos decimales (en estos casos, pip es 0,01). Una unidad más pequeña que un pip es un punto (1 pip = 10 puntos). Si el precio del EURUSD es 1,1100 y aumenta en un pip, significa que el aumento del precio es 1,1101 (1,1100 + 0,0001). El valor del pip depende del volumen de la orden; para obtener más información sobre cómo se define, mide y afecta el pip, haga clic aquí. Lote : término utilizado para describir el tamaño de una posición en el mercado Forex. Un lote estándar consta de 100.000 unidades de la moneda base (la primera listada en un par).

: término utilizado para describir el tamaño de una posición en el mercado Forex. Un lote estándar consta de 100.000 unidades de la moneda base (la primera listada en un par). Margen : un depósito de seguridad que se requiere para inversiones que involucran apalancamiento. El montante de dicho depósito depende del volumen de inversión y del nivel de apalancamiento ofrecido. Para un índice de apalancamiento de 1:30, el margen es 3.33% del valor nominal de la inversión, mientras que para el índice de apalancamiento 1:20 - 5%.

: un depósito de seguridad que se requiere para inversiones que involucran apalancamiento. El montante de dicho depósito depende del volumen de inversión y del nivel de apalancamiento ofrecido. Para un índice de apalancamiento de 1:30, el margen es 3.33% del valor nominal de la inversión, mientras que para el índice de apalancamiento 1:20 - 5%. Swap : los puntos de swap o puntos de intercambio son una parte integral del mercado de divisas forex. El valor de los puntos de swap se ve afectado por una serie de factores complejos, el más importante de los cuales es la diferencia en los tipos de interés entre las monedas de transacción de un par de divisas dado. Con mayor frecuencia, los puntos de intercambio asumen un valor negativo (es decir, se clasifican como costes), pero, a diferencia del diferencial, por ejemplo, el intercambio no se carga en la posición de apertura, sino que se agrega al valor de la posición abierta todos los días a medianoche para aplicarlo (overnight) al día siguiente. Es importante destacar que el valor de intercambio varía según si la posición es larga o corta. Es más probable que encuentre intercambios de divisas positivos, si la disparidad del tipo de interés en el par de divisas es significativa (EUR/TRY o USD/ZAR son buenos ejemplos de esto). El método de inversión que implica el uso de puntos swap positivos se conoce como Carry Trade .

: los puntos de swap o puntos de intercambio son una parte integral del mercado de divisas forex. El valor de los puntos de swap se ve afectado por una serie de factores complejos, el más importante de los cuales es la diferencia en los tipos de interés entre las monedas de transacción de un par de divisas dado. Con mayor frecuencia, los puntos de intercambio asumen un valor negativo (es decir, se clasifican como costes), pero, a diferencia del diferencial, por ejemplo, el intercambio no se carga en la posición de apertura, sino que se agrega al valor de la posición abierta todos los días a medianoche para aplicarlo (overnight) al día siguiente. Es importante destacar que el valor de intercambio varía según si la posición es larga o corta. Es más probable que encuentre intercambios de divisas positivos, si la disparidad del tipo de interés en el par de divisas es significativa (EUR/TRY o USD/ZAR son buenos ejemplos de esto). El método de inversión que implica el uso de puntos swap positivos se conoce como . Stop loss (SL) y take profit (TP): “órdenes de protección” disponibles en la mayoría de las plataformas de compraventa de divisas que se utilizan para determinar el nivel de toma de ganancias (TP) y el nivel de pérdida máxima (SL) para órdenes individuales. Puede obtener más información sobre las órdenes de SL y TP y cómo usarlas aquí. ¿Cómo analizar los pares de divisas del Forex? Los dos métodos más populares para analizar pares de divisas Forex son el análisis técnico y el análisis fundamental. Análisis técnico: se centra en el estudio de movimientos de precios y gráficos. Se basa en tres premisas: La acción del mercado descuenta todo: los factores fundamentales que posiblemente pueden afectar el precio no se tienen en cuenta en el supuesto de que el mercado haya descontado estos factores en el precio.

Los precios se mueven en tendencias: se supone que los precios se mueven en tendencias. Esto significa que es más probable que la tendencia en movimiento continúe para revertirse posteriormente.

La historia se repite: se supone que los futuros movimientos de precios pueden determinarse en función del comportamiento anterior de los precios para permitir pronósticos más precisos. Análisis fundamental: a diferencia del análisis técnico, no se basa únicamente en las tendencias de precios, sino que tiene en cuenta todos los datos macroeconómicos disponibles para finalmente estimar el valor real del mercado. El operador del mercado de divisas supervisa de cerca las políticas monetarias de los bancos centrales, es decir, sus pronósticos y anuncios sobre tipos de interés, intervenciones monetarias y "operaciones de mercado abierto". Tipos de gráficos en el mercado Forex Los gráficos de precios son un elemento muy importante de todas las inversiones en el mercado financiero, especialmente para los operadores que utilizan análisis técnicos para evaluar las cotizaciones. Todos los tipos de gráficos se pueden presentar en múltiples intervalos de tiempo, desde un minuto hasta un mes, siendo el más popular: Gráfico lineal: la forma más simple de representación visual de precios. Estos gráficos se preparan dibujando una línea de conexión entre los precios de cierre posteriores.

la forma más simple de representación visual de precios. Estos gráficos se preparan dibujando una línea de conexión entre los precios de cierre posteriores. Gráfico de barras (OHLC): los gráficos de barras, además de proporcionar una representación visual de los precios de cierre, ilustran las tendencias de los precios de apertura y el precio más bajo y más alto del período dado. Dependiendo del intervalo, una barra representa el rango en el que el precio se movió en un momento dado [el gráfico muestra un ejemplo de un gráfico de barras típico]..

los gráficos de barras, además de proporcionar una representación visual de los precios de cierre, ilustran las tendencias de los precios de apertura y el precio más bajo y más alto del período dado. Dependiendo del intervalo, una barra representa el rango en el que el precio se movió en un momento dado [el gráfico muestra un ejemplo de un gráfico de barras típico].. Gráfico de velas: los gráficos de velas son muy similares a los gráficos de barras y contienen la misma información de precios. Son más populares que los gráficos de barras debido a la mayor transparencia. Los gráficos de precios menos utilizados incluyen: gráficos de dispersión y símbolos, Renko, Heiken-ashi, Kagi. Cada uno de estos cuadros se puede presentar utilizando múltiples intervalos de tiempo, desde un minuto (M1) hasta un mes (MN). Formas de invertir en el Forex La literatura especializada generalmente clasifica las inversiones por tipo de mercado (instrumentos) o marco de tiempo (inversiones a corto y largo plazo). El mercado de divisas, debido a su complejidad y capacidad para generar oportunidades de inversión significativas, se ha separado en una variedad de estilos de inversión diferentes. Day Trading , como su nombre lo indica, es un tipo de operativa en el que la posición se mantiene solo por un día . Los “day traders” intentan evitar obtener puntos swap negativos y dejar posiciones durante la noche, es decir, cuando el mercado está en su punto más bajo (menos líquido) y menos predecible. Por lo tanto, los “day traders” cierran todas las posiciones abiertas antes de comenzar la próxima sesión. Debido a los cortos plazos de inversión, los “day traders” confían principalmente en análisis técnicos y gráficos con intervalos de tiempo bajos.

, como su nombre lo indica, . Los “day traders” intentan evitar obtener puntos swap negativos y dejar posiciones durante la noche, es decir, cuando el mercado está en su punto más bajo (menos líquido) y menos predecible. Por lo tanto, los “day traders” cierran todas las posiciones abiertas antes de comenzar la próxima sesión. Debido a los cortos plazos de inversión, los “day traders” confían principalmente en análisis técnicos y gráficos con intervalos de tiempo bajos. El scalping es un tipo de negociación diaria . Con el scalping, la posición también se abre y se cierra dentro de un día, pero generalmente implica transacciones muy cortas (que duran de unos segundos a unos minutos como máximo) con órdenes SL y TP cercanas que generalmente resultan en una ganancia o pérdida de unas pocas o varias docenas de pips. El scalping se caracteriza por intervalos muy bajos, es decir, M1 y M5.

. Con el scalping, la posición también se abre y se cierra dentro de un día, pero generalmente implica transacciones muy cortas (que duran de unos segundos a unos minutos como máximo) con órdenes SL y TP cercanas que generalmente resultan en una ganancia o pérdida de unas pocas o varias docenas de pips. El scalping se caracteriza por intervalos muy bajos, es decir, M1 y M5. Position trading o trading de posición significa invertir a largo plazo en el contexto del mercado de divisas. Los inversores confían principalmente en el análisis fundamental del mercado debido a su largo horizonte de inversión. Si el inversor utiliza análisis técnico, generalmente implica intervalos diarios (D1), semanales (W1) o mensuales (MN).

o trading de posición significa invertir a en el contexto del mercado de divisas. Los inversores confían principalmente en el análisis fundamental del mercado debido a su largo horizonte de inversión. Si el inversor utiliza análisis técnico, generalmente implica intervalos diarios (D1), semanales (W1) o mensuales (MN). Swing Trading requiere que los inversores identifiquen correctamente el punto de entrada de la inversión para poder capturar y aprovechar al máximo los movimientos de precios significativos. Por lo general, los inversores de swing mantienen una posición abierta durante más de un día, incluso varias semanas. Cuando se trata de plazos de inversión, el plazo de inversión está en algún punto entre el “day trading” y el trading de posición.

requiere que los inversores identifiquen correctamente el punto de entrada de la inversión para poder capturar y aprovechar al máximo los movimientos de precios significativos. Por lo general, los inversores de swing mantienen una posición abierta durante más de un día, incluso varias semanas. Cuando se trata de plazos de inversión, el plazo de inversión está en algún punto entre el “day trading” y el trading de posición. La inversión sobre noticias es un tipo de operativa que se basa en las noticias del mercado para utilizar su impacto en pares de divisas individuales, el momentum. A medida que se publican datos macroeconómicos, los mercados individuales experimentan disminuciones de liquidez y aumentos de volatilidad. Dadas esas condiciones comerciales extremas, el tiempo de reacción y la respuesta específica son muy importantes. Es por eso que la mayoría de los inversores que usan este estilo de inversión confían en herramientas de inversión automáticas y estrategias automatizadas.

es un tipo de operativa que se basa en las noticias del mercado para utilizar su impacto en pares de divisas individuales, el momentum. A medida que se publican datos macroeconómicos, los mercados individuales experimentan disminuciones de liquidez y aumentos de volatilidad. Dadas esas condiciones comerciales extremas, el tiempo de reacción y la respuesta específica son muy importantes. Es por eso que la mayoría de los inversores que usan este estilo de inversión confían en herramientas de inversión automáticas y estrategias automatizadas. “Carry Trading” es un tipo de operativa a largo plazo en el que el inversor utiliza puntos swap positivos. El factor más importante en la selección de instrumentos en este tipo de negociación es una diferencia significativa entre los tipos de interés cambiarias del par de divisas. Por lo tanto, los pares de divisas más populares entre los operadores de carry son EUR/TRY o USD/ZAR. La mayoría de los inversores del mercado de divisas utilizan análisis técnicos para llevar a cabo análisis de tendencias de precios. ¿Qué es un bróker de divisas? Un bróker de divisas es una institución financiera que permite a los inversores realizar transacciones en los mercados financieros. El nombre "broker de divisas" puede inducir a engaño, porque actualmente la mayoría de los broker ofrecen una gama más amplia de instrumentos que va más allá del mercado de divisas. La oferta de los broker a menudo incluye contratos para otros tipos de mercados. Algunos broker ofrecen acceso a distintas formas de inversión a través de su plataforma de negociación. Este es el caso de XTB, que ofrece a sus clientes la opción de comprar acciones, ETF y planes de inversión. Plataforma de inversión de divisas El éxito en el mercado de divisas está impulsado por una serie de factores. Uno de los factores más decisivos para el éxito (justo al lado del conocimiento y las habilidades del inversor) es un buen entorno de trabajo, es decir, la plataforma de inversión. Una plataforma de inversión se define a un sistema de software (programa) para un ordenador o dispositivo móvil a través del cual el inversor ejecuta transacciones de compra y venta en los mercados financieros a través de Internet. Ya no es necesario instalar un gran número de plataformas de negociación en un dispositivo, ya que están disponibles en la web del broker. A pesar de sus diferencias individuales, todas las plataformas proporcionan cotizaciones en tiempo real, gráficos en línea y una gama de herramientas de análisis técnico. Puede encontrar más información sobre la plataforma de negociación patentada de XTB, xStation, aquí.

