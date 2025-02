Decepcionantes Datos del PMI en la Zona Euro Impactan el Mercado

El FTSE 100 cotizó el miércoles en su nivel más bajo en más de tres semanas, afectado por los decepcionantes resultados de los gigantes tecnológicos estadounidenses Alphabet y Tesla, lo que redujo el apetito de riesgo de los inversores. Acciones de bienes personales : Cayeron un 1,3%, con Burberry bajando un 2,1% tras el informe de crecimiento más lento de las ventas de LVMH.

: Cayeron un 1,3%, con Burberry bajando un 2,1% tras el informe de crecimiento más lento de las ventas de LVMH. Sectores financieros y energéticos : Tendencia a la baja generalizada.

: Tendencia a la baja generalizada. Mineras de metales preciosos : Subieron un 2%, gracias a la firmeza de los precios del oro, poniendo fin a una racha de pérdidas de cinco sesiones.

: Subieron un 2%, gracias a la firmeza de los precios del oro, poniendo fin a una racha de pérdidas de cinco sesiones. Sector del automóvil y piezas : Ganó un 2,1%, con Aston Martin subiendo un 9,3% tras unos resultados semestrales positivos.

: Ganó un 2,1%, con Aston Martin subiendo un 9,3% tras unos resultados semestrales positivos. EasyJet : Subió un 6,9% tras un aumento del 16% en el beneficio antes de impuestos del tercer trimestre, elevando las acciones de viajes y ocio un 0,7%.

: Subió un 6,9% tras un aumento del 16% en el beneficio antes de impuestos del tercer trimestre, elevando las acciones de viajes y ocio un 0,7%. Ascential: Se disparó un 25,8% después de que Informa acordara comprarla por 1.200 millones de libras. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5 PMI de la Zona Euro Francia: El PMI compuesto de Francia de la HCOB subió a 49,5 en julio de 2024, frente al 48,8 de junio, superando las previsiones del mercado de 48,9. Esto sugiere que el sector privado francés se está acercando a la estabilización. Sector de servicios : Volvió al crecimiento con una lectura de 50,7 frente al 48,8 anterior.

: Volvió al crecimiento con una lectura de frente al 48,8 anterior. Sector manufacturero : Se mantuvo moderado en 44,1 , ligeramente por debajo del 45,3 anterior.

: Se mantuvo moderado en , ligeramente por debajo del 45,3 anterior. Actividad empresarial : Aumentó por primera vez desde abril en el sector de servicios, compensada ligeramente por la fuerte contracción de los fabricantes.

: Aumentó por primera vez desde abril en el sector de servicios, compensada ligeramente por la fuerte contracción de los fabricantes. Nuevos pedidos : Cayeron en ambos sectores, aunque más lentamente en servicios.

: Cayeron en ambos sectores, aunque más lentamente en servicios. Empleo : Continuó creciendo por sexto mes consecutivo, limitado al sector de servicios.

: Continuó creciendo por sexto mes consecutivo, limitado al sector de servicios. Precios : Las presiones de los costos se intensificaron, acelerando los precios de los insumos y productos.

: Las presiones de los costos se intensificaron, acelerando los precios de los insumos y productos. Confianza empresarial: Cayó por cuarto mes consecutivo, alcanzando su nivel más bajo del año. Alemania: El PMI compuesto de Alemania de la HCOB cayó a 48,7 en julio de 2024 desde 50,4 en el mes anterior, por debajo de la previsión de 50,7, lo que indica una ligera disminución de la actividad empresarial del sector privado por primera vez en cuatro meses. Producción manufacturera : Marcó la caída más rápida en nueve meses con un índice de 42,2 .

: Marcó la caída más rápida en nueve meses con un índice de . Crecimiento de la actividad de servicios : Se desaceleró a un ritmo modesto no visto desde marzo, con un índice de 52,0 .

: Se desaceleró a un ritmo modesto no visto desde marzo, con un índice de . Mercado laboral : Se debilitó aún más con una disminución del empleo en general.

: Se debilitó aún más con una disminución del empleo en general. Expectativas empresariales: Mostraron una ligera mejora en comparación con el mes anterior, con niveles de optimismo en línea con los promedios históricos. En resumen, los datos del PMI reflejan un panorama mixto en la zona euro, con Francia mostrando signos de estabilización y Alemania enfrentando una contracción en su actividad empresarial. Estos datos subrayan las preocupaciones sobre el crecimiento económico y la incertidumbre en el mercado, impactando las decisiones de inversión y la confianza empresarial en la región.

