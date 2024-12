Decisión de la Fed sobre los tipos de interés

El calendario de hoy está dominado por la muy esperada decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, donde los mercados esperan un recorte de tipos de 25 puntos básicos hasta el 4,50%. Si bien el recorte en sí está en gran parte descontado, los inversores examinarán de cerca las proyecciones económicas de la Fed y la conferencia de prensa de Powell en busca de pistas sobre el ritmo de flexibilización en 2025. Más temprano en el día, la atención se centrará en los datos de inflación del Reino Unido, que podrían influir en la trayectoria de la política monetaria del Banco de Inglaterra, seguidos de la lectura final del IPC de la eurozona. Los datos de vivienda de EE. UU. y las cifras de inventarios de petróleo proporcionarán información adicional sobre las condiciones económicas antes del anuncio de la Fed. Calendario económico del día Datos del Reino Unido (8:00h) Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil IPC (interanual) (noviembre) - Previsión: 2,6%; Anterior: 2,3%

IPC mensual (noviembre): previsión: 0,1%, anterior: 0,6%

IPCH (interanual): anterior: 2,6%

IPP de entrada (intermensual) (noviembre): previsión: 0,2%, anterior: 0,1% Datos de la zona del euro (11:00h) IPC básico (interanual) (noviembre): previsión: 2,7%, anterior: 2,7%

IPC (interanual) (noviembre): previsión: 2,3%, anterior: 2,0%

IPC (intermensual) (noviembre): previsión: -0,3%, anterior: 0,3% Datos económicos de EE. UU. (14:30h) Permisos de construcción (noviembre): previsión: 1,430 millones, anterior: 1,419 millones

Cuenta corriente (tercer trimestre): previsión: -286.0B, Anterior: -266.8B

Inicios de construcción de viviendas (mensual) (noviembre): pronóstico: -3,1 %

Inicios de construcción de viviendas (noviembre): pronóstico: 1.350 millones, anterior: 1.311 millones 15:30h: GDPNow de la Fed de Atlanta (cuarto trimestre): pronóstico: 3,1 %, anterior: 3,1 %

Inventarios de petróleo crudo: pronóstico: -1.600 millones, anterior: -1.425 millones

Inventarios de petróleo crudo de Cushing: pronóstico: -1.298 millones Decisión de la Fed sobre los tipos de interés (20:00h) Tipo de interés: pronóstico: 4,50 %, anterior: 4,75 %

Proyecciones económicas y declaraciones de banqueros de la Fed Discursos de banqueros centrales: 09:00 GMT: habla el economista jefe del BCE, Philip Lane

09:30 GMT: El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, habla

19:30 GMT - Conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell Seminario de la Fed - 19.45h Reunión de la FED Esta noche a las 20:00h, organizaremos un seminario en vivo para analizar y resumir la decisión de tipos de la Reserva Federal (FED). Este evento será una oportunidad única para desglosar las implicaciones económicas y financieras de la reciente medida de la FED, y cómo podría impactar los mercados a corto y largo plazo. No te pierdas este análisis detallado con expertos del sector, que proporcionarán una visión clara y concisa de lo que esta decisión significa para inversores y el público en general. ¡Sintoniza con nosotros esta noche para estar al tanto de las últimas novedades económicas!

