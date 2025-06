Decisión de tipos del Banco de Canadá 🔎

Entre las principales publicaciones macroecon贸micas de hoy se encuentran el informe del mercado laboral estadounidense (ADP), los datos del PMI y del ISM de servicios, as铆 como la decisi贸n sobre los tipos de inter茅s del Banco de Canad谩. Sin embargo, hoy tambi茅n podemos esperar importantes novedades relacionadas con los nuevos acuerdos comerciales de EE. UU. con otros socios. Ayer, la Casa Blanca confirm贸 que los socios comerciales de EE. UU. tienen hasta hoy para presentar sus ofertas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Seminario en directo Sigue hoy en directo nuestro seminario sobre el ahorro desde el siguiente enlace : 聽 聽 聽 聽 聽 Con Manuel Pinto a las 18:00. 隆Te esperamos!

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "