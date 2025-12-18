Decisión de tipos del BCE a las 14:15

Leer más
La atención del mercado se centra hoy en las decisiones sobre tipos de interés del Banco de Inglaterra (BOE) y el Banco Central Europeo (BCE). En cuanto al mercado americano, hoy conoceremos el informe de inflación del IPC de EE. UU. correspondiente al mes de noviembre.

Calendario económico del día

13:00 - Decisión de tipos de interés del Reino Unido

14:15 - Decisión de tipos de interés del BCE

  • Se espera que el tipo principal se mantenga sin cambios en el 2,15%.

14:30 - Informe de inflación del mes de noviembre en EE. UU.

  • IPC: Pronóstico 3,1% interanual. Anterior 3,0%.
  • IPC: Pronóstico 0,3% intermensual. Anterior 0,3%.
  • IPC subyacente: Pronóstico 0,3% intermensual. Anterior 0,2%.
  • IPC subyacente: Pronóstico 3,0% interanual. Anterior 3,0%.

14:30 - Informe de empleo en EE.UU.

  • Solicitudes de subsidio por desempleo continuas: Pronóstico: 1.930.000. Anterior: 1.838.000.
  • Solicitudes de subsidio por desempleo (promedio de 4 semanas): Anterior: 216.750.000.
  • Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: Pronóstico: 224.000. Anterior: 236.000.

 

 

