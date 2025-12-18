Decisión de tipos del BCE a las 14:15

La atención del mercado se centra hoy en las decisiones sobre tipos de interés del Banco de Inglaterra (BOE) y el Banco Central Europeo (BCE). En cuanto al mercado americano, hoy conoceremos el informe de inflación del IPC de EE. UU. correspondiente al mes de noviembre.

Calendario económico del día

13:00 - Decisión de tipos de interés del Reino Unido

14:15 - Decisión de tipos de interés del BCE

Se espera que el tipo principal se mantenga sin cambios en el 2,15%.

14:30 - Informe de inflación del mes de noviembre en EE. UU.

IPC: Pronóstico 3,1% interanual. Anterior 3,0%.

IPC: Pronóstico 0,3% intermensual. Anterior 0,3%.

IPC subyacente: Pronóstico 0,3% intermensual. Anterior 0,2%.

IPC subyacente: Pronóstico 3,0% interanual. Anterior 3,0%.

14:30 - Informe de empleo en EE.UU.