Decisión del BCE, IPC de EE.UU. y solicitudes de subsidio de desempleo

Durante la sesión de hoy, la atención de los mercados se centrará en la decisión del BCE, donde es probable que Christine Lagarde vuelva a adoptar un tono "dovish", y en más datos de Estados Unidos, donde el mercado buscará la confirmación de la narrativa de un recorte de tipos "casi seguro" en Estados Unidos, en diciembre. El dólar australiano está ganando terreno, tras una fuerte lectura del cambio de empleo y una caída sorpresiva de la tasa de desempleo al 3,9% desde el 4,1% anterior; se esperaba un 4,2%. La inflación sueca está en línea con las expectativas. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años suben alrededor de 2 puntos básicos hasta cerca del 4,29%, aunque el eurodólar gana casi un 0,2% 9:30 AM, Suiza, decisión sobre los tipos de interés del BNS: se espera un 0,75% frente al 1% anterior Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil 14:30 PM, Eurozona, decisión sobre los tipos de interés del BCE: se espera un 3% frente al 3,25% anterior 14:30 PM, solicitudes de prestaciones en EE. UU.: se esperan 220.000 frente a las 224.000 anteriores 14:30 PM, inflación del IPP de EE. UU. para noviembre: se espera un 2,6% interanual frente al 2,4% anterior (se espera un 0,2% intermensual frente al 0,2% anterior) IPP básico: se espera un 3,2% interanual frente al 3,1% anterior (se esperaba un 0,2% intermensual frente al 0,3% anterior)

Es probable que el Banco Central Europeo recorte las tasas nuevamente hoy en 25 puntos básicos

Los datos de solicitudes de subsidio por desempleo de EE. UU. y la inflación de precios al productor del IPP de noviembre en el centro de atención de Wall Street Discursos de los banqueros centrales 14:45 - BCE, Christine Lagarde Resultados financieros tras la sesión estadounidense Broadcom (AVGO.US), Costco (COST.US)

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "