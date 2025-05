Declaraciones de Musalem y Hammack (Fed) sobre política monetaria de EE. UU. 🏛️ | EUR/USD sube levemente

Hoy, los miembros de la Reserva Federal Alberto Musalem y Beth Hammack ofrecieron declaraciones clave sobre la política monetaria estadounidense y los riesgos asociados a los aranceles comerciales. El par EUR/USD registró una ligera subida, en reacción a las señales mixtas sobre el rumbo económico. Comentarios de Alberto Musalem (Fed): Si las tensiones comerciales se desescalan de forma duradera, la inflación podría volver al objetivo del 2% , el mercado laboral seguiría siendo resiliente y la actual política monetaria seguiría siendo adecuada .

Los aranceles pueden tener efectos tanto temporales como duraderos sobre la inflación .

Incluso tras la desescalada del 12 de mayo, los aranceles probablemente debilitarán el mercado laboral y elevarán los precios .

La incertidumbre en la política económica sigue siendo inusualmente alta .

La economía de EE. UU. mantiene fundamentos sólidos , con un mercado laboral estable y una inflación que ha disminuido , aunque sigue por encima del objetivo del 2% .

Si las expectativas de inflación se desanclan , la Fed debe priorizar la estabilidad de precios .

Una respuesta equilibrada frente a una inflación elevada y al desempleo es posible si las expectativas inflacionarias se mantienen ancladas.

La política monetaria actual está bien posicionada para las condiciones vigentes. Comentarios de Beth Hammack (Fed): Existe una enorme incertidumbre que continúa pesando sobre la actividad económica .

Las decisiones futuras de política monetaria podrían compensar los efectos de la política comercial actual .

Un escenario de estanflación es una posibilidad probable .

No quiero sobrerreaccionar ante los acontecimientos del comercio internacional .

La incertidumbre en torno al proyecto de ley fiscal de la Casa Blanca está complicando nuestras proyecciones. EUR/USD (Intervalo H1) El par EUR/USD registra una leve subida, apoyado por la combinación de comentarios cautelosos por parte de la Fed y la percepción de que la política monetaria podría permanecer sin cambios en el corto plazo, a pesar de los riesgos de inflación impulsados por los aranceles. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5



