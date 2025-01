Delta Air Lines supera las expectativas del cuarto trimestre y proyecta un sólido crecimiento en 2025 impulsado por la demanda de viajes premium

Delta Air Lines Inc. (DAL) publicó hoy su informe de beneficios del cuarto trimestre de 2024 antes de la apertura del mercado, y las acciones subieron un 6 % en las operaciones previas al mercado, ya que los resultados superaron las expectativas de los analistas, impulsados ​​por una sólida demanda de viajes corporativos e internacionales. El desempeño de la acción refleja la confianza de los inversores en las perspectivas de crecimiento de la aerolínea, particularmente en los segmentos de viajes premium. La sorpresa implícita de los beneficios fue positiva, ya que los beneficios por acción superaron las estimaciones en un 5,1 %. Delta presentó sólidos resultados en el cuarto trimestre con una notable fortaleza en los segmentos de viajes corporativos e internacionales, mientras que su estrategia de productos premium continúa mostrando impulso. La compañía se benefició del aumento de las ventas de viajes corporativos y del crecimiento significativo de los ingresos por asociaciones con tarjetas de crédito. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resultados del cuarto trimestre de 2024 de Delta: Ingresos: 14.440 millones de dólares frente a los 14.160 millones de dólares previstos (+5,7 % interanual)

BPA ajustado: 1,85 dólares frente a los 1,76 dólares previstos (1,28 dólares interanual)

Ingresos por pasajeros: 12.820 millones de dólares (+5,3 % interanual)

Ingresos por carga: 249 millones de dólares (+32 % interanual)

Ingresos netos ajustados: 1.200 millones de dólares (+46 % interanual)

Factor de ocupación: 84 % (sin cambios interanuales) Beneficios frente a estimaciones. Fuente: Bloomberg Rendimiento del segmento: Ventas de viajes corporativos: +10 % interanual (lideradas por tecnología y servicios financieros)

Ingresos por viajes internacionales: +6 % interanual

Ingresos de cabina premium: superaron a la cabina principal en 6 puntos porcentuales

Ingresos por asociación con American Express: $2 mil millones (+14 % interanual)

Millas de asiento disponibles: 72.04 mil millones (+5,2 % interanual) Perspectiva actualizada para el primer trimestre y el año completo 2025: Crecimiento de los ingresos del primer trimestre: se espera entre el 7 % y el 9 % interanual

Guía de beneficios por acción del primer trimestre: $0,70 a $1,00

Margen operativo del primer trimestre: se espera entre el 6 % y el 8 %

GPA para todo el año 2025: se espera que supere los $7,35

Flujo de efectivo libre: se proyecta por encima de los $4 mil millones para 2025

Participación de los empleados en los beneficios: $1.4 mil millones que se distribuirán en febrero La aerolínea, que es la primera aerolínea importante La aerolínea estadounidense presentará sus resultados esta temporada y se enfrenta a condiciones favorables en el sector de cara a 2025. El director ejecutivo Ed Bastian señaló que el equilibrio entre la oferta y la demanda es "tan bueno como nunca lo había sido". El enfoque estratégico de la compañía en productos premium parece oportuno, ya que aproximadamente el 85% de los nuevos asientos planificados para 2025 serán ofertas premium, dirigidas especialmente a los viajeros millennials que están mostrando un mayor gasto en viajes aéreos. A pesar de los ajustes estacionales de las tarifas a principios de año, los precios de los billetes nacionales siguen siendo aproximadamente un 12% más altos que el año anterior, según Hopper Inc., lo que sugiere que la solidez de los precios seguirá al menos hasta mediados de 2025. Las acciones de Delta han demostrado un rendimiento notable durante el último año, aumentando un 46% en comparación con el aumento del 24% del S&P 500. Este rendimiento superior refleja la confianza de los inversores en la estrategia centrada en los productos premium de la aerolínea y su capacidad para capitalizar las fuertes tendencias de la demanda de viajes. El precio de las acciones en las operaciones previas al mercado se está acercando al máximo de noviembre de 65,87 dólares, un nivel clave que también coincide con un punto de apertura con brecha alcista en diciembre, cuando el precio subió un 2 %. El RSI indica una divergencia alcista, mientras que el MACD está al borde de un cruce alcista, lo que sugiere un posible impulso alcista si se supera la resistencia. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "