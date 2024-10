Denison Mines sube un 5% en medio de los comentarios de BMO Capital y el optimismo sobre el uranio relacionado con la IA 📈

BMO Capital ha elevado hoy la calificaci贸n de Denison Mines (DNN.US) a 'market outperform', manteniendo el precio objetivo de las acciones sin cambios en 3 CAD frente a los 2,5 CAD del mercado (1,9 USD). Los 煤ltimos d铆as est谩n generando un renovado inter茅s en el sector del uranio, tras la reactivaci贸n de la central nuclear de Three Miles Island, Constellation Energy (CEG.US), cuya energ铆a se utilizar谩 para el desarrollo de la IA en los centros de datos de Microsoft (MSFT.US). Como resultado, el mercado ve oportunidades, con la apertura de m谩s centrales nucleares y una mayor demanda final de mineral de uranio (U308), lo que podr铆a revitalizar el sector minero, as铆 como los precios spot del mineral. Los 煤ltimos d铆as tambi茅n han generado un mayor inter茅s de los analistas en las acciones relacionadas con el uranio.

En opini贸n de BMO, Denison ofrece una de las relaciones precio/valor neto de los activos m谩s atractivas, en sus 0,9 veces, con potenciales catalizadores, en el corto plazo. BMO cree que Denison, con un arsenal de 2,2 millones de libras de uranio, tiene ahora uno de los balances m谩s s贸lidos para financiar el proyecto de miner铆a de uranio de Phoenix, con tecnolog铆a de miner铆a in situ (ISR) que puede reducir el coste de exploraci贸n del yacimiento y prolongar significativamente su vida 煤til. Denison Mines (DNN.US, D1) La acci贸n super贸 los promedios m贸viles de 200 y 100 sesiones (EMA) en el intervalo diario de hoy, lo que indica una salida de la tendencia bajista. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "