Despidos en EE. UU. caen fuerte según informe Challenger

Los despidos anunciados en EE. UU. según el reporte Challenger totalizaron 71.321 mil, frente a los 153.074 mil previos, mostrando una fuerte caída respecto al mes anterior.

Los despidos se moderan en la superficie, pero se mantienen en niveles históricamente elevados. A pesar de una fuerte caída del 53% mes a mes, los recortes de empleo siguen muy por encima de las normas de largo plazo y señalan que las corporaciones estadounidenses aún se preparan para ajustes económicos y estructurales.



Los despidos cayeron en noviembre — pero siguen siendo históricamente altos

Los despidos de noviembre se redujeron un 53% respecto a los inusualmente altos 153,074 de octubre.

Incluso tras la caída, noviembre marcó el mayor total para ese mes desde 2022 y el octavo mes del año en que los despidos superaron los niveles del año anterior.

Históricamente, los despidos en noviembre rara vez superan los 70,000 — esto ha ocurrido solo dos veces desde 2008.

La caída es alentadora, pero la tendencia general sigue elevada, reflejando incertidumbre económica persistente y un debilitamiento cíclico en industrias clave.



Recortes acumulados alcanzan el nivel más alto desde la pandemia

Los empleadores anunciaron 1.17 millones de despidos hasta noviembre (+54% interanual).

Es el mayor acumulado YTD desde 2020, y solo la sexta vez desde 1993 que los recortes superan 1.1 millones a noviembre.

Períodos comparables ocurrieron en años de recesión: 2001, 2002, 2009 y 2020.

Aunque la economía estadounidense ha evitado la recesión hasta ahora, la magnitud de los despidos se asemeja a dinámicas tempranas de recesión, con empresas actuando de forma preventiva para proteger márgenes.



Industrias que lideran la ola de despidos

Telecomunicaciones : +268% interanual. 15,139 recortes en noviembre, en gran parte de Verizon — el peor mes desde inicios de 2020. YTD: 38,035 recortes.

: +268% interanual. 15,139 recortes en noviembre, en gran parte de Verizon — el peor mes desde inicios de 2020. YTD: 38,035 recortes. Tecnología : sigue siendo el mayor recortador del sector privado. 12,377 despidos en noviembre; YTD: 153,536 (+17% interanual). Refleja disciplina de costos, eliminación de redundancias y reestructuración impulsada por IA.

: sigue siendo el mayor recortador del sector privado. 12,377 despidos en noviembre; YTD: 153,536 (+17% interanual). Refleja disciplina de costos, eliminación de redundancias y reestructuración impulsada por IA. Retail : +139% interanual. Reducciones de personal por debilitamiento de la demanda, incertidumbre arancelaria y cambios en hábitos de consumo.

: +139% interanual. Reducciones de personal por debilitamiento de la demanda, incertidumbre arancelaria y cambios en hábitos de consumo. ONGs : +409% interanual. Severamente afectadas por recortes de financiamiento federal y menor donación privada.

: +409% interanual. Severamente afectadas por recortes de financiamiento federal y menor donación privada. Sector alimentario (procesadores de carne): +26% interanual. Ajustes de capacidad ante cambios agrícolas y de consumo.

Las presiones de reestructuración son amplias, afectando tanto industrias cíclicas (retail, alimentos) como estructurales (tecnología, telecomunicaciones, ONGs).



¿Por qué están recortando empleos las empresas?

Reestructuración: 20,217 en noviembre; YTD: 128,255.

Cierres (tiendas, unidades, departamentos): 17,140 en noviembre; YTD: 178,531.

Condiciones de mercado/económicas: 15,755 en noviembre; YTD: 245,086.

Inteligencia Artificial: 6,280 en noviembre. 54,694 YTD atribuidos directamente a automatización por IA — tendencia acelerada desde 2023.

DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental): 293,753 recortes YTD — la mayor causa individual. +20,976 adicionales por pérdidas de financiamiento indirecto (Downstream Impact).

Una parte notable de los despidos está siendo impulsada por factores de política y tecnología más que por debilidad económica pura, lo que sugiere cambios más profundos en la composición de la fuerza laboral.



Planes de contratación en su nivel más bajo en más de una década

Las empresas anunciaron 497.151 contrataciones previstas hasta noviembre, una caída del 35% interanual. Es la peor perspectiva de contratación desde 2010.

La contratación estacional también cayó a su nivel más bajo desde que existen registros (2012), sin nuevos anuncios en noviembre.

Las compañías no solo reducen plantilla: también frenan la contratación futura, síntoma típico de un mercado laboral que comienza a debilitarse.







