Discurso inaugural de Trump: petróleo, eficiencia gubernamental y construcción de la paz

Resumen del discurso de Donald Trump: Política interna: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Control Fronterizo: Trump anunció la introducción de un estado de emergencia en la frontera sur y un enfoque en temas relacionados con la inmigración ilegal.

Trump anunció la introducción de un estado de emergencia en la frontera sur y un enfoque en temas relacionados con la inmigración ilegal. Apoyo a los Ciudadanos: Se asignarán recursos para ayudar a los estadounidenses (por ejemplo, abordar la ayuda insuficiente después del huracán en Carolina del Norte).

Se asignarán recursos para ayudar a los estadounidenses (por ejemplo, abordar la ayuda insuficiente después del huracán en Carolina del Norte). Seguridad y Justicia: Trump enfatizó la restauración del orden en el país, insinuando posibles indultos por eventos relacionados con el 6 de enero de 2021.

Trump enfatizó la restauración del orden en el país, insinuando posibles indultos por eventos relacionados con el 6 de enero de 2021. Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE): Trump anunció la creación de una nueva institución. La mención de "DOGE" generó un alza del 4%.

Trump anunció la creación de una nueva institución. La mención de "DOGE" generó un alza del 4%. Reincorporación de Miembros Militares: Aquellos dados de baja por negarse a vacunarse contra la COVID podrán volver al servicio.

Aquellos dados de baja por negarse a vacunarse contra la COVID podrán volver al servicio. Cambios en Nombres Geográficos: Planes para renombrar el Golfo de México como el "Golfo Americano" y restaurar el nombre histórico de Monte McKinley en lugar de Denali en Alaska. Economía y energía: Energía y Petróleo: Trump anunció la reanudación de permisos de perforación ("Drill Baby Drill") y busca fortalecer el dominio de EE. UU. como líder productor de petróleo y gas.

Trump anunció la reanudación de permisos de perforación ("Drill Baby Drill") y busca fortalecer el dominio de EE. UU. como líder productor de petróleo y gas. Apoyo al Sector Petrolero: Planes para suspender el apoyo a la industria de vehículos eléctricos en favor de sectores automotrices tradicionales.

Planes para suspender el apoyo a la industria de vehículos eléctricos en favor de sectores automotrices tradicionales. Aranceles e Impuestos: Trump propuso imponer aranceles e impuestos a otros países para incrementar la riqueza de EE. UU. Política exterior: Fin de las Guerras: Trump prometió no iniciar nuevos conflictos militares.

Trump prometió no iniciar nuevos conflictos militares. Canal de Panamá: Declaró el objetivo de recuperar el control sobre el Canal de Panamá. Declaraciones simbólicas: Plan para Plantar una Bandera en Marte.

Regreso Político: Trump enfatizó su adhesión a los temas de campaña que han ganado apoyo público. Reacciones del mercado: EUR/USD: Se observaron niveles altos más temprano debido a reportes sobre aranceles, pero la tasa volvió a situarse por debajo de 1.0400.

Se observaron niveles altos más temprano debido a reportes sobre aranceles, pero la tasa volvió a situarse por debajo de 1.0400. Bitcoin: Registró una caída del 1% tras alcanzar previamente un máximo histórico de 109,000; actualmente cotiza en 102,000.

Registró una caída del 1% tras alcanzar previamente un máximo histórico de 109,000; actualmente cotiza en 102,000. Precios del Petróleo: Continuaron con caídas, principalmente después de las 2:30 PM, tras informes de que no se introdujeron aranceles significativos.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "