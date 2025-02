Discursos del BCE previstos para hoy

Los mercados esperan la presentación de las cuentas relativas al cuarto trimestre de 2024 de McDonald's y la posterior conferencia sobre los resultados. Los informes corporativos se suceden en medio de la acuciante guerra comercial tras los últimos anuncios de aranceles al acero y al aluminio por parte de la administración Trump. Además, hoy se seguirán de cerca los discursos de Lagarde y de Schnabel y los datos sobre las expectativas de inflación. Publicaciones macroeconómicas 08:00 - Informe económico de Noruega Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil IPC interanual - Previsión: 2,2% vs. Anterior: 2,2%

IPC intermensual - Previsión: 0,1% vs. Anterior: -0,1% 10:00 - Ventas industriales en Italia (intermensual) Dato previo del 0,6%. 10:30 - Confianza del inversor en la eurozona Pronóstico del -16,5 vs dato previo de -17,7. 17:00 - Expectativas de inflación de la Fed de Nueva York 17:30 - Datos de las letras del Tesoro de EE.UU.: Letra a 6 meses de alto rendimiento - Anterior: 4,155%.

Licitación a cobertura de letras a 6 meses - Anterior: 3,040.

Letra a 3 meses de alto rendimiento - Anterior: 4,220%.

Licitación a cobertura de letras a 3 meses - Anterior: 2,650. Resultados corporativos 13:00 - Resultados de McDonald's (Cuarto trimestre del 2024) Discursos de bancos centrales 15:00 - Discurso de Lagarde (BCE) 18:00 - Discurso de Schnabel (BCE) 18:30 - Discurso de Mann (BoE)

