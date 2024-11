Discursos sobre los tipos de interés de miembros de la FED💵

El presidente de la Fed de Kansas, Jeffrey Schmid, y el presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, comentaron la política monetaria de Estados Unidos y sus perspectivas futuras. En general, los discursos de ambos miembros de la Fed fueron bastante cautelosos. La confianza de la Fed en una mayor caída de la inflación no ha cambiado. Sin embargo, las lecturas recientes del IPC no apuntan a una postura de "ciclo agresivo de recortes de tipos", con la inflación general y subyacente todavía por encima del objetivo. Discurso de Schmid (FED) El coste de los tipos de interés parece ser más alto de lo que se pensaba hace un año o dos.

Queda por ver cuánto más recortará la Fed los tipos y dónde se asentarán.

Las reducciones de tipos de la Fed hasta la fecha son un reconocimiento de la creciente confianza en que la inflación va camino de alcanzar el objetivo del 2%.

Espero que el crecimiento de la productividad pueda superar los efectos de la desaceleración del crecimiento demográfico y el aumento de los déficits fiscales.

No permitiré que el entusiasmo por el aumento de la productividad supere los datos o el compromiso de alcanzar las metas de la Fed.

Espero que la economía crezca entorno al 2% en el futuro. Discurso de Musalem (FED) La política monetaria es restrictiva, pero las condiciones financieras en general son favorables a la actividad económica.

Estoy atento a los riesgos de un aumento de los despidos, aunque es poco probable que se produzca un deterioro desordenado del mercado laboral dada la salud de las empresas.

La presión en las industrias de servicios está disminuyendo lentamente.

La política monetaria está bien posicionada, la Fed puede juzgar con criterio y paciencia los datos entrantes para decidir sobre nuevos recortes de tipos.

Una mayor flexibilización de los tipos puede ser adecuada si la inflación sigue cayendo.

La política monetaria debe seguir siendo apropiadamente restrictiva mientras la inflación se mantiene por encima del 2%.

El mercado laboral se mantiene en el rango del pleno empleo.

La economía americana va camino de un cuarto trimestre sólido.

El crecimiento es de base amplia y está impulsado por el consumo, el crecimiento de los ingresos, la productividad, las condiciones financieras favorables y los efectos de la riqueza.

El sector empresarial está en general en buena forma, aunque las empresas más pequeñas y las del mercado de consumo discrecional están experimentando un crecimiento más lento de los beneficios.

La información reciente sugiere que el riesgo de que la inflación suba ha aumentado, mientras que los riesgos para el mercado laboral se mantienen sin cambios o han disminuido.

El banco central estadounidense puede estar en el último tramo hacia la estabilidad de precios. Se espera que la inflación converja hacia el objetivo del 2% en el mediano plazo.

