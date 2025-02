Disminuye el IPC de Brasil en julio

Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio 15 (IPCA-15) de Julio El Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio 15 (IPCA-15) de Brasil se situó en 0,30% en julio de 2024, una disminución respecto a la tasa de junio de 0,39%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Variación Anual y Grupos de Productos En los últimos 12 meses, el IPCA-15 acumuló un 4,45%, superior al 4,06% del período anterior. En julio de 2023, la tasa era del -0,07%. De los nueve grupos de productos y servicios encuestados, siete aumentaron en julio. La mayor variación se observó en Transporte (1,12% y 0,23 pp), seguido de Vivienda (0,49% y 0,07 pp). Por otro lado, el grupo de Alimentos y bebidas cayó un 0,44%, tras ocho meses consecutivos de alzas. Las demás variaciones estuvieron entre el -0,08% para Ropa y el 0,33% para Salud y cuidado personal. Detalles por Grupos Alimentos y Bebidas : Caída del 0,44% en julio, con disminuciones en zanahoria (-21,60%), tomate (-17,94%), cebolla (-7,89%) y frutas (-2,88%). Leche de larga duración subió un 2,58% y café molido un 2,54%.

: Caída del en julio, con disminuciones en zanahoria (-21,60%), tomate (-17,94%), cebolla (-7,89%) y frutas (-2,88%). Leche de larga duración subió un 2,58% y café molido un 2,54%. Vivienda : Aumento del 0,49% , influenciado por la electricidad residencial (1,20%).

: Aumento del , influenciado por la electricidad residencial (1,20%). Transporte: Incremento del 1,12% con billetes de avión subiendo un 19,21% y combustibles aumentando en general. Índices Regionales Diez áreas registraron aumentos en julio. La mayor variación se observó en Brasilia (0,61%), impulsada por aumentos en pasajes aéreos (13,68%), tarifas de agua y alcantarillado (5,02%) y gasolina (2,94%). Recife tuvo el menor resultado con -0,05%, debido a la caída en precios del tomate (-37,13%) y zanahoria (-28,27%). USDBRL Fuente: xStation 5

