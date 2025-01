¿Doble techo para el ORO❓

Las cotizaciones del oro llevan ya bastante tiempo en tendencia alcista. Sin embargo, la semana pasada el precio no logró atravesar la zona de resistencia en el nivel de 2789 dólares, lo que dio lugar a un retroceso hoy. Si el movimiento bajista continúa, la zona de soporte previamente rota en el nivel de 2720 dólares debería considerarse como soporte clave. Solo un retroceso por debajo de esta zona podría abrir el camino a caídas mayores, en cuyo caso se debería prestar especial atención a la media EMA-100 que está marcada en verde en el gráfico siguiente. Intervalo D1 del ORO. Fuente: xStation 5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En cuanto al marco temporal inferior - H1, por otro lado, vemos una continuación de la tendencia alcista. Mientras no se rompa el patrón de corrección más grande, según la metodología Overbalance, no hay motivos para preocuparse por un cambio de tendencia. Por tanto, el soporte clave a corto plazo es la zona en el nivel de 2741 dólares. También cabe destacar la media EMA-100, que actualmente se está poniendo a prueba y que también debería considerarse como soporte. Intervalo H1 del ORO. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "