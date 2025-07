El dólar cae en Chile pese a su fortaleza global El dólar en Chile abre a la baja, incluso cuando a nivel internacional la divisa estadounidense mantiene su fortaleza frente a la mayoría de las monedas. Esta situación se explica por el reciente debilitamiento del euro, que ha consolidado al dólar como activo refugio global. A pesar de este contexto internacional, el mercado local muestra una menor demanda de dólares desde la apertura, lo que refleja una desconexión temporal entre la tendencia global y el comportamiento del tipo de cambio chileno. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Inversores globales atentos a datos laborales en EE.UU. El fortalecimiento del dólar se ve impulsado por la cautela ante la encuesta JOLTS sobre el mercado laboral estadounidense. Este informe será clave para entender la futura trayectoria de la Reserva Federal, lo que también repercute en las decisiones cambiarias de países emergentes como Chile. Expectativa de recorte de tasas en Chile y su impacto en el dólar Mercado anticipa baja de 25 puntos en la TPM En el plano local, los analistas descuentan que el Banco Central de Chile recortará la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos básicos. Esta decisión reduciría aún más el diferencial de tasas con Estados Unidos, lo que podría aumentar la presión sobre el peso chileno y favorecer una recuperación del dólar a nivel local. Escenario de volatilidad cambiaria Se espera una jornada volátil en el tipo de cambio, con cotizaciones entre los $963 y $975 por dólar. La atención se centrará en la reacción de los flujos de capital y las expectativas de inflación tras el anuncio de política monetaria. Estos factores serán determinantes para el comportamiento del dólar en Chile durante las próximas sesiones, especialmente si se mantiene la tendencia global de un dólar fuerte y un euro débil. Fuente: xStation5. ________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:



