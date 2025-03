Dólar en Chile enfrenta resistencia en medio de presiones externas y auge del cobre

El tipo de cambio en Chile permanece en la parte alta de su canal bajista, encontrando una resistencia técnica en torno a los $933, mientras los fundamentos apuntan a una posible continuación de la baja hacia niveles cercanos a $920. Este movimiento se ve impulsado principalmente por la fortaleza del cobre, que alcanzó un récord en US$5,10 por libra, gracias a compras estratégicas de China en medio de expectativas de reactivación económica y reposición de inventarios. Factores globales: fortaleza del dólar y tensiones políticas En el plano internacional, el dólar estadounidense ha recuperado fuerza tras la última decisión de la Reserva Federal, que optó por mantener las tasas de interés sin cambios, postergando cualquier recorte en el corto plazo ante señales persistentes de inflación. Esta postura más restrictiva ha generado fricciones con la administración de Donald Trump, que ha reiterado su interés por un mayor estímulo económico de cara a las elecciones presidenciales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Adicionalmente, el aumento de aranceles en EE.UU. ha intensificado la incertidumbre comercial, impactando las expectativas de crecimiento global y añadiendo presiones inflacionarias. Panorama local: resiliencia del peso pese a factores mixtos En Chile, la apreciación del cobre no se ha traducido en una apreciación significativa del peso chileno, ya que su impacto ha sido moderado por la fortaleza estructural del dólar a nivel global. No obstante, si los actuales fundamentos se mantienen —con un cobre fuerte y una relativa estabilidad monetaria local—, el tipo de cambio podría dirigirse nuevamente hacia la zona de $910. Riesgos clave a monitorear: Menor demanda de China : Una desaceleración en la economía china o una reducción en sus compras de materias primas podría revertir la reciente subida del cobre.

Duración de la política restrictiva de la Fed : Una prolongación en los niveles altos de tasas de interés podría seguir respaldando al dólar y limitar el margen de apreciación del peso chileno.

Entorno político en EE.UU.: Las tensiones entre la Reserva Federal y el gobierno podrían generar volatilidad adicional en los mercados financieros. En resumen, el tipo de cambio USDCLP se mueve en una zona técnica crítica, y su evolución dependerá tanto del comportamiento del cobre como de los desarrollos en la política monetaria y comercial internacional.

