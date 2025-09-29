Dólar en Chile hoy 29 de Septiembre: sesión en rango a la espera de datos locales

Dólar en Chile comienza jornada con sesgo bajista
El dólar en Chile comenzó la jornada con un sesgo bajista, en un entorno marcado por la expectativa de nuevos datos económicos locales que se publicarán esta semana, en particular la tasa de desempleo y el IMACEC. Estas cifras serán determinantes para evaluar la solidez del mercado laboral y el pulso de la economía en el corto plazo.
En el frente externo, el billete verde retoma impulso tras los datos positivos de la semana pasada en Estados Unidos, lo que mantiene la atención en los próximos reportes laborales. Al mismo tiempo, la incertidumbre por un eventual cierre del gobierno estadounidense añade un matiz de cautela en los mercados financieros.
Por el lado local, el precio firme del cobre continúa dando soporte al peso chileno, lo que ha limitado la presión alcista sobre el tipo de cambio y favorece un escenario de relativa estabilidad.
Análisis técnico del dólar en Chile
El gráfico de 15 minutos refleja una recuperación del dólar frente al peso chileno tras encontrar piso en la zona de $947–$948, desde donde comenzó un rebote consistente.
Actualmente el tipo de cambio se ubica en torno a $958,5, dentro de un rango estrecho que refleja equilibrio entre fuerzas compradoras y vendedoras.
La estructura de Fibonacci muestra resistencias inmediatas en $960,5 y $964,2, mientras que los soportes más cercanos se ubican en $956,0 y $954,0, con un nivel más profundo en $949,8.
El MACD permanece en terreno positivo, aunque presenta señales de pérdida de momentum, lo que sugiere que la fuerza alcista podría estar moderándose.
Fuente: xStation 5
Perspectiva para la sesión
Rango esperado: $955 – $959
Sesión acotada, con mayor probabilidad de consolidación que de rupturas
Si se supera $961, podría abrirse espacio hacia $964–$968
Si cede bajo $954, podría activarse un retroceso hacia $950
En síntesis, el dólar frente al peso chileno se mantiene contenido por la fortaleza del cobre y el flujo externo favorable al billete verde. La atención estará puesta en los datos locales y en la evolución de la política fiscal en EE. UU., que podrían ser los catalizadores para romper el rango actual.
