El dólar en Chile abrió la jornada en torno a 963 pesos, mostrando una ligera presión al alza pero sin superar niveles clave de resistencia. Este comportamiento refleja un equilibrio entre la fortaleza externa del dólar y los fundamentos internos del mercado chileno, marcando una fase de consolidación en el tipo de cambio.

Factores internacionales: dólar global se mantiene fuerte

El fortalecimiento del dólar estadounidense continúa siendo el principal catalizador de los movimientos recientes, impulsado por la debilidad del yen japonés y del euro.

Los inversionistas mantienen su atención en la posible paralización del gobierno de Estados Unidos, que aunque no afecta directamente al billete verde en el corto plazo, podría generar presión si se prolonga, especialmente ante la suspensión temporal de los datos del BLS (Oficina de Estadísticas Laborales).

La incertidumbre macroeconómica global ha incrementado la demanda por activos refugio, fortaleciendo la posición del dólar frente a las divisas emergentes, incluyendo el peso chileno.

Contexto local: el cobre actúa como soporte del peso chileno

En el frente doméstico, los datos de balanza comercial de Chile se ubicaron en línea con las expectativas, mostrando una mejora respecto al mes anterior.

Las exportaciones de cobre mantienen un ritmo sólido, con el metal operando cerca de máximos históricos, lo que ha contenido parcialmente la presión sobre el tipo de cambio.

Este flujo externo positivo ha otorgado soporte al peso chileno, ayudando a mantener la volatilidad del dólar en Chile dentro de un rango moderado.

Análisis técnico: consolidación y sesgo alcista moderado

El gráfico de 30 minutos muestra una fase de consolidación tras el rebote técnico desde la zona de 946,70 pesos, correspondiente al retroceso 100% de Fibonacci de la corrección previa.

Actualmente, el precio se mantiene alrededor de 963 pesos, dentro de un rango estrecho de corto plazo.

Zonas técnicas relevantes:

Soporte inmediato: 956,99 (retroceso 50% de la última extensión).

Resistencia inmediata: 966,40 (nivel 0% de expansión Fibonacci).

Soporte extendido: 946,70.

Resistencia mayor: 975,08 (extensión 261,8%).

El indicador MACD muestra un sesgo positivo, con la línea de señal apuntando al alza, lo que sugiere un potencial de recuperación mientras el soporte se mantenga sobre los 957 pesos.

Perspectiva intradía: estabilidad dentro de un rango acotado

Bajo el escenario actual, se espera que el dólar en Chile fluctúe en un rango entre 960 y 965 pesos, con posibilidad de extensión hacia 968 si se confirma la ruptura del máximo local.

Por el contrario, una caída bajo los 957 pesos podría abrir espacio para una corrección hacia 954-950, donde convergen zonas de soporte técnico y niveles de alta demanda observados previamente.

Conclusión: tono de cautela con sesgo alcista

El sesgo inmediato se mantiene ligeramente alcista, apoyado por la fortaleza externa del dólar, aunque contrarrestado por el soporte estructural del cobre y los flujos comerciales positivos del mercado local.

El tipo de cambio en Chile conserva un tono de cautela y consolidación, a la espera de mayor claridad sobre la situación fiscal estadounidense y la reanudación de datos económicos clave.

