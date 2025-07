Dólar en Chile repunta con fuerza ante incertidumbre arancelaria global y debilidad local

El dólar en Chile inició la jornada con un fuerte impulso alcista, superando los 937 pesos, en medio de un entorno de creciente aversión al riesgo a nivel global. La divisa estadounidense se fortalece ante la expectativa de un posible retorno de medidas arancelarias por parte de Estados Unidos, en un contexto de tensiones políticas y comerciales crecientes. Factores internacionales clave: Fin de la pausa arancelaria : Se espera que el 9 de julio EE.UU. anuncie nuevas directrices arancelarias. El mercado se mantiene en alerta ante la posibilidad de un giro proteccionista más agresivo.

Advertencia de Trump: El expresidente amenazó con imponer un arancel del 10% a los países que respalden políticas de los BRICS, lo que ha generado temores sobre fragmentación económica y afectado negativamente a las monedas emergentes. Catalizadores locales: Balanza comercial débil : El último dato mostró un desempeño inferior al esperado, lo que refleja menor dinamismo exportador y limita el ingreso de divisas.

Retroceso del cobre: La apertura bajista del cobre —principal producto de exportación chileno— ha acentuado la presión bajista sobre el peso chileno, que pierde correlación con sus fundamentos. Análisis técnico: El par USDCLP mantiene una estructura bajista de mediano plazo , pero en el muy corto plazo el precio se aproxima a la línea de tendencia superior del canal descendente.

Las medias móviles de 50 y 200 periodos (EMA) están actuando como resistencias dinámicas en torno a 936-938 , zona clave a vigilar.

El ADX muestra una tendencia aún débil, pero con señales de incremento en la fuerza direccional, lo que sugiere un posible intento de ruptura si se mantiene la presión compradora. Bajo este panorama, no se descarta que el tipo de cambio busque niveles cercanos a los 940 pesos, especialmente si persiste la incertidumbre externa y los fundamentos locales siguen deteriorándose.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "