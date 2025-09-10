Leer más

Dólar en Chile retrocede tras decisión del Banco Central e IPoM

10:46 10 de septiembre de 2025

El dólar en Chile inició la jornada con retrocesos después de que el Banco Central de Chile decidiera mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,75%. Esta decisión unánime fortaleció al peso chileno, en un escenario marcado por expectativas mixtas en torno al mercado laboral.

 

Aunque la inflación total continúa moderándose, las presiones en la inflación subyacente persisten, lo que refuerza la postura cautelosa del ente emisor y su compromiso con la meta de converger al 3%.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Factores internacionales y precio del dólar en Chile

En el plano externo, el dólar estadounidense se mantiene firme tras las últimas revisiones de nóminas no agrícolas en EE.UU. Sin embargo, en el mercado local, la influencia principal proviene de la política monetaria y la estabilidad relativa del precio del cobre, a pesar de los datos inflacionarios negativos provenientes de China.

Este contexto favorece al peso chileno y mantiene al tipo de cambio USDCLP bajo presión bajista.

IPoM septiembre 2025: señales mixtas en inflación y crecimiento

El Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre 2025 entregó una visión matizada sobre la economía:

Inflación

  • La inflación general converge según lo previsto, con expectativas ancladas en 3% a dos años.

Fuente: Tradingeconomics

  • La inflación subyacente sorprendió al alza debido al mayor gasto privado, salarios elevados y un tipo de cambio más depreciado.

Crecimiento económico

  • Para 2025, el rango de crecimiento se ajustó al alza a 2,25%-2,75%.

  • Para 2026, se proyecta entre 1,75%-2,75%, y para 2027 se mantiene en 1,5%-2,5%.

Demanda interna

  • Destaca la inversión en maquinaria y equipos.

  • Recuperación gradual en el sector construcción.

  • Mayor dinamismo en el consumo privado, respaldado por los ingresos laborales.

Perspectiva

El Banco Central proyecta que la inflación convergerá a 3% hacia el tercer trimestre de 2026, aunque advierte riesgos al alza en la subyacente durante fines de 2025 e inicios de 2026.

👉 Mensaje clave: prudencia en los próximos pasos. La desinflación avanza, pero la persistencia de la inflación subyacente limita el margen para recortes adicionales de tasas en el corto plazo.

Análisis técnico del USDCLP

 

El gráfico de 30 minutos muestra la formación de un triángulo simétrico, con la cotización fluctuando entre la resistencia descendente (976-977) y el soporte ascendente (962).

Actualmente, el dólar se ubica en 962,6 pesos, apenas rompiendo la directriz alcista.

  • La media móvil simple de 200 periodos se mantiene en torno a 965, actuando como resistencia dinámica.

Niveles clave del USDCLP

  • Soportes: 960 y 949,5 (objetivo bajista si se confirma la ruptura del triángulo).

  • Resistencias: 970-977; si se supera, habilitaría un movimiento hacia 985-990.

El sesgo técnico apunta a una mayor probabilidad de quiebre bajista, en línea con los fundamentos locales favorables al peso chileno. Sin embargo, la volatilidad del dólar global seguirá condicionando movimientos bruscos.

👉 Escenario esperado: rango de corto plazo entre 957-960 pesos por dólar, con sesgo bajista mientras se mantenga bajo la zona de 970-977.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Escrito por

Gonzalo Muñoz

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

12.09.2025
8:28

La estimación del PIB del Reino Unido es mayor, los datos de producción son más débiles de lo esperado

La última batería de indicadores económicos del Reino Unido presenta una imagen mixta que invita a una lectura matizada. Por un lado,...

 8:25

Bitcoin recupera los 115,700$ tras leve repunte del 1%

Bitcoin superó los 115.700 dólares, con una subida de aproximadamente un 1%, mientras que Ethereum se disparó más de un 2,5%,...
11.09.2025
20:26

Bolsas en récords, dólar débil e inflación en EE.UU.💲

Resumen diario de mercados – 11 de septiembre de 2025 La sesión del 11 de septiembre de 2025 estuvo marcada por un fuerte apetito por riesgo...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo