Dólar en Chile retrocede tras decisión del Banco Central e IPoM

El dólar en Chile inició la jornada con retrocesos después de que el Banco Central de Chile decidiera mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,75%. Esta decisión unánime fortaleció al peso chileno, en un escenario marcado por expectativas mixtas en torno al mercado laboral.

Aunque la inflación total continúa moderándose, las presiones en la inflación subyacente persisten, lo que refuerza la postura cautelosa del ente emisor y su compromiso con la meta de converger al 3%.

Factores internacionales y precio del dólar en Chile

En el plano externo, el dólar estadounidense se mantiene firme tras las últimas revisiones de nóminas no agrícolas en EE.UU. Sin embargo, en el mercado local, la influencia principal proviene de la política monetaria y la estabilidad relativa del precio del cobre, a pesar de los datos inflacionarios negativos provenientes de China.

Este contexto favorece al peso chileno y mantiene al tipo de cambio USDCLP bajo presión bajista.

IPoM septiembre 2025: señales mixtas en inflación y crecimiento

El Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre 2025 entregó una visión matizada sobre la economía:

Inflación

La inflación general converge según lo previsto, con expectativas ancladas en 3% a dos años.

Fuente: Tradingeconomics

La inflación subyacente sorprendió al alza debido al mayor gasto privado, salarios elevados y un tipo de cambio más depreciado.

Crecimiento económico

Para 2025, el rango de crecimiento se ajustó al alza a 2,25%-2,75% .

Para 2026, se proyecta entre 1,75%-2,75%, y para 2027 se mantiene en 1,5%-2,5%.

Demanda interna

Destaca la inversión en maquinaria y equipos .

Recuperación gradual en el sector construcción.

Mayor dinamismo en el consumo privado, respaldado por los ingresos laborales.

Perspectiva

El Banco Central proyecta que la inflación convergerá a 3% hacia el tercer trimestre de 2026, aunque advierte riesgos al alza en la subyacente durante fines de 2025 e inicios de 2026.

👉 Mensaje clave: prudencia en los próximos pasos. La desinflación avanza, pero la persistencia de la inflación subyacente limita el margen para recortes adicionales de tasas en el corto plazo.

Análisis técnico del USDCLP

El gráfico de 30 minutos muestra la formación de un triángulo simétrico, con la cotización fluctuando entre la resistencia descendente (976-977) y el soporte ascendente (962).

Actualmente, el dólar se ubica en 962,6 pesos, apenas rompiendo la directriz alcista.

La media móvil simple de 200 periodos se mantiene en torno a 965, actuando como resistencia dinámica.

Niveles clave del USDCLP

Soportes: 960 y 949,5 (objetivo bajista si se confirma la ruptura del triángulo).

Resistencias: 970-977; si se supera, habilitaría un movimiento hacia 985-990.

El sesgo técnico apunta a una mayor probabilidad de quiebre bajista, en línea con los fundamentos locales favorables al peso chileno. Sin embargo, la volatilidad del dólar global seguirá condicionando movimientos bruscos.

👉 Escenario esperado: rango de corto plazo entre 957-960 pesos por dólar, con sesgo bajista mientras se mantenga bajo la zona de 970-977.