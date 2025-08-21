Dólar en Chile sube levemente con foco en Jackson Hole y presiones políticas en EE. UU.

El dólar en Chile inicia la jornada en 965 pesos, con una leve alza respecto al cierre anterior, en un día sin referencias económicas locales. La atención de los inversionistas se concentra en el simposio de Jackson Hole, donde el discurso de Jerome Powell será clave para delinear la trayectoria de la política monetaria en Estados Unidos.

Actualmente, los futuros de tasas asignan una probabilidad de 82% a un recorte de 25 puntos base en septiembre, cifra inferior al 94% de la semana pasada, tras las minutas de la Fed que evidenciaron persistente preocupación por la inflación.

En paralelo, la política vuelve a tensionar al mercado: el presidente Donald Trump ha intensificado la presión sobre la Reserva Federal, pidiendo la renuncia de la gobernadora Lisa Cook y reiterando su preferencia por un ajuste más agresivo. A su vez, el Tesoro respalda la opción de un recorte de medio punto en la próxima reunión.

Factores clave en el mercado cambiario

Tipo de cambio en Chile: 965 pesos, con rango estimado entre 957 y 972 para la jornada.

Probabilidad de recorte de tasas Fed: 82% para -25 pb en septiembre.

Presión política: Trump exige cambios en la Fed y promueve un recorte más profundo.

Cobre y tensiones políticas

En materias primas, el cobre retrocede 0,2% en la apertura del LME. El retroceso se explica no solo por las expectativas de tasas en EE. UU., sino también por tensiones políticas: Trump cuestionó la decisión judicial que bloquea temporalmente la transferencia de tierras clave para el megaproyecto minero de Rio Tinto y BHP en Arizona, lo que ha aumentado la volatilidad en el sector.

Con un escenario externo dominado por la expectativa de definiciones de la Fed y factores ligados a la oferta de cobre, el tipo de cambio en Chile se mantiene sensible a la volatilidad internacional.

Informes Internacionales PMI: mercados atentos a datos de empleo en EE. UU. y actividad en Europa y Reino Unido

Al otro lado del Atlántico, además de los PMI, los datos de solicitudes de desempleo en EE. UU. salieron mejor de lo esperado, y se ven relevantes después de que las actas de la Fed destacaran confianza en el empleo pero también una mayor preocupación por la inflación. También se esperan el informe regional de la Fed de Filadelfia y el índice adelantado de EE. UU.

PMI de agosto en Reino Unido: servicios impulsan crecimiento pese a debilidad industrial

Los últimos datos muestran que la economía del Reino Unido acelera gracias al sector servicios, cuyo PMI alcanzó 53,6 puntos, superando las previsiones. El PMI compuesto subió a 53,0, su nivel más alto desde abril.

Sin embargo, el sector manufacturero continúa en contracción, con una caída a 47,3 puntos, lo que refleja una debilidad persistente en la producción industrial. Estos resultados podrían reforzar la cautela del Banco de Inglaterra frente a futuras decisiones de política monetaria.

PMI de agosto en Europa: resiliencia en Francia y Alemania

En el caso de la Eurozona, los primeros datos de agosto apuntan a una mejora moderada de la actividad económica. Tanto Francia como Alemania, las dos mayores economías del bloque, registraron cifras superiores a lo previsto en manufactura y en el índice compuesto.

Aunque el sector servicios en Alemania mostró una leve desaceleración, los resultados sugieren una mayor resiliencia del sector privado europeo frente a un entorno global aún incierto.

Análisis técnico USDCLP

Fuente: xStation 5

El dólar en Chile (USDCLP) se mantiene en torno a los 965 pesos, mostrando un patrón de consolidación tras la fuerte caída de la sesión previa.