Peso chileno sube frente al dólar por debilidad ante las minutas Fed

11:05 20 de agosto de 2025

Peso chileno se aprecia frente al dólar en un contexto de debilidad internacional de la divisa

El tipo de cambio en Chile abrió la jornada con una corrección a la baja, en línea con la pérdida de impulso del dólar a nivel global y tras dos sesiones consecutivas de alzas. La atención de los inversionistas se centra en los próximos hitos de política monetaria en Estados Unidos, donde el mercado espera señales sobre el futuro del ciclo de tasas de la Reserva Federal (Fed).

La debilidad del dólar no solo se observa en Chile, sino también en los mercados internacionales, donde los principales índices bursátiles de Wall Street, como el Nasdaq 100 y el S&P 500, han mostrado caídas en medio de la incertidumbre por las próximas decisiones de la Fed. 

Dólar y peso chileno

Factores externos clave

  • Expectativa por Jackson Hole: el discurso de Jerome Powell será seguido de cerca, ya que podría ofrecer pistas sobre la postura de la Fed.

  • Actas del FOMC: entregan mayor claridad respecto al balance interno del banco central estadounidense en torno a la política restrictiva.

  • Cobre al alza: el repunte del metal rojo, principal producto de exportación chileno, impulsa a la moneda local en los términos de intercambio.

  • China mantiene tasas estables: la decisión del Banco Popular de China aporta estabilidad a los mercados emergentes y favorece activos de mayor riesgo.

En línea con lo que mencionó Christine Lagarde en el Foro Económico Mundial, los aranceles y tensiones comerciales siguen generando volatilidad en Europa, lo que también impacta en el flujo de capitales hacia economías emergentes como Chile.

Christine Lagarde Foro económico mundial

Perspectiva técnica del USDCLP

Desde el punto de vista técnico, el USDCLP muestra un canal bajista de corto plazo, con máximos descendentes que actúan como resistencia dinámica en torno a los 965-970. El precio enfrenta una zona de soporte relevante cerca de 957, cuyo quiebre abriría espacio hacia los 946, mínimos recientes.

Análisis Técnico USDCLP

Fuente: xStation 5

El RSI confirma la tendencia bajista, con una línea de resistencia descendente y divergencias que refuerzan la presión vendedora. Mientras el par se mantenga bajo los 965, el sesgo se mantiene bajista, con el mercado testeando soportes clave.

Perspectiva de corto plazo

Bajo estas condiciones, el USDCLP se proyecta en torno a 956 durante la sesión, con un sesgo favorable hacia la apreciación del peso chileno. Los motores principales de esta tendencia son el repunte del cobre y un dólar debilitado a nivel internacional, que sigue presionado por la incertidumbre en torno a la política monetaria de la Fed y las tensiones comerciales globales.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

